«Le cantine sperano nell’esenzione» 

Il settore vitivinicolo potrebbe essere uno dei più penalizzati dai nuovi dazi, nonostante l’intesa raggiunta tra Ue e Usa. Resta però un flebile spiraglio: «Le trattative su possibili esenzioni per il vino sono ancora in corso», fanno sapere fonti Ue all’indomani dell’annuncio di Donald Trump e Ursula von der Leyen. «Anche se potrebbero esserci progressi più significativi sul fronte dei distillati», viene spiegato. La conferma arriva anche da Mattia Piludu, direttore generale della cantina Siddùra di Luogosanto, che cerca di affrontare il momento con ottimismo. «Per nostra tendenza e abitudine cerchiamo di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno: il 15% è sempre meglio del 30%», spiega.

La preoccupazione, tuttavia, nel settore è palpabile. Non solo in Sardegna. Giacomo Bartolommei, presidente del Consozio del Brunello di Montalcino, spiega che il mercato americano per loro vale oltre tre milioni di bottiglie, circa il 30% delle esportazioni. Lamberto Frescobaldi, presidente dell’Unione italiana vini, rincara la dose: «I dazi Usa al 15% peseranno per circa 317 milioni di euro cumulati nei prossimi dodici mesi, e se il dollaro dovesse mantenere l’attuale svalutazione il danno aumenterebbe a 460 milioni, mentre per i partner commerciali d’oltreoceano il mancato guadagno salirà fino a quasi 1,7 miliardi di dollari».

Mattia Piludu inizia il ragionamento da questi numeri. «Ci siamo preparati da qualche mese, visto che se ne parla da un po’ e abbiamo iniziato a testare altri mercati, anche perché questa è sempre stata la nostra filosofia. Non si apre un nuovo canale in poco tempo e noi da anni abbiamo lavorato su altri mercati, consolidando l’Europa e puntando poi su Australia, Giappone e Cina. D’altronde noi siamo un po’ diversi dagli altri perché abbiamo deciso di puntare sulla forza vendita contrattualizzata, con un export manager e 50 dipendenti assunti».

Secondo i calcoli di Frescobaldi, i dazi di Trump faranno male anche agli Usa.

«Il ragionamento è questo: noi produttori di vini italiani che esportiamo negli Usa perdiamo il venduto, per cui non avremo più il prezzo della bottiglia, che si incassava prima. Loro, però, perdono il guadagno dell’importatore, che è un’impresa americana, e quello che spendeva il consumatore finale. È per questo che si ritiene che sul vino si possa arrivare, come per gli alcolici in genere, a un accordo con dazi zero come per i prodotti farmaceutici (ieri però fonti Usa parlavano sempre del 15%, ndr)».

E se invece non ci fosse un ulteriore accordo?

«Di questo stiamo discutendo da mesi con i nostri importatori per capire come ripartire la maggiore spesa per i dazi. Certamente, il segmento che soffrirà di più è quello che arriva sul mercato con prezzi più bassi, e non è il nostro caso. Più il prezzo è elevato e più si riesce ad assorbire il colpo, perché i consumatori ricchi si possono permettere una spesa maggiore. Gli importatori, certamente, vorrebbero scaricare sui produttori italiani la maggiorazione dei dazi, ma non possiamo andare oltre un certo limite, non possiamo permettercelo».

La soluzione, oltre le trattative sugli alcolici, è diversificare?

«Certamente, noi abbiamo iniziato da tempo. Se lavori su più mercati, fai uno sconto agli altri del 2/3% sui prodotti e riesci in poco tempo ad assorbire il colpo, ma come ho detto questo è un processo che Siddùra ha avviato da tempo. Il timore è solo uno».

Quale?

«Che il surplus del vino che non va negli Usa venga riversato sul mercato interno. Vede, in Toscana i turisti vanno per gustare un vino toscano, non comprano una bottiglia sarda. Mentre in Sardegna, i turisti che arrivano d’estate consumano anche Prosecco, per fare un esempio. Bisogna stringere un patto tra produttori e ristoratori ed essere più solidali nel vendere, nell’Isola, vini sardi».

RIPRODUZIONE RISERVATA