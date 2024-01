Le cantine allagate con litri di benzina: «Pericolo enorme» 

Otto famiglie in pericolo. Accade in via Baronia, palazzina comunale al numero 25 nel cuore del quartiere di Is Mirrionis: le cantine, allagate da quasi un anno per una perdita idrica mai riparata, ora si sono riempite anche di olio e combustibile. L’odore si sente appena i condomini aprono il portoncino d’ingresso. E nel corridoio alla destra delle scale, il colore dell’acqua ristagnante da alcuni giorni è diventato scuro. «Il livello della perdita», spiegano gli inquilini, «è salito e quasi sicuramente ha rovesciato dei contenitori con benzina e olio che si trovavano in una cantina di un assegnatario di appartamento che da alcuni mesi ha ottenuto un’altra abitazione ed è andato via abbandonando tutto». Il pericolo è elevato: «Abbiamo chiamato i vigili del fuoco che hanno confermato la presenza di liquido infiammabile. Ora però serve un intervento con attrezzature e macchinari specializzati. Chi pagherà per questi lavori? Ma soprattutto: quando verranno effettuati. Abbiamo paura che possa saltare in aria tutto»

La situazione nella palazzina dove vivono otto famiglie è davvero al limite. I due corridoi con le cantine sono inagibili da quasi un anno. «C’è una perdita, molto probabilmente sotto la pavimentazione, che potrebbe essere del palazzo accanto, sempre di proprietà del Comune. Nonostante le segnalazioni, non è mai stato fatto niente. È trascorso quasi un anno e la situazione è peggiorata. Quando piove il livello dell’acqua si alza. Probabilmente è quanto accaduto nell’ultimo weekend», proseguono gli inquilini. «E questo potrebbe aver causato il rovesciamento di contenitori di carburante e olio che si trovavano nella cantina dell’assegnatario di appartamento comunale che si è trasferito». Sulla perdita idrica ci sarebbe il consueto rimpallo di responsabilità tra Comune e Abbanoa: anche se il punto esatto del guasto non sarebbe stato ancora individuato. Inoltre c’è il problema della proprietà delle case nella palazzina al numero 25: alcuni inquilini hanno acquistato l’abitazione, altri sono ancora assegnatari di appartamento che resta dunque del Comune. E le spese, in caso di interventi, andrebbero divise.

A tutto questo si aggiunge l’impianto elettrico in precarie condizioni proprio nello scantinato. «Il rischio di un incendio è elevato», ripetono gli inquilini. «Bisogna intervenire al più presto e mettere in sicurezza tutta la palazzina prima che succeda qualcosa di grave».

