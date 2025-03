Le campionesse di hockey a Palazzo Bacaredda 

Le regine d'Italia indoor-elite dell'Amsicora hockey hanno celebrato lo scudetto in Consiglio comunale. «Campionesse in campo, ed è risaputo, ma soprattutto fuori: non scontato, questo, e vale ancora di più perché è riconosciuto a livello nazionale e internazionale. È un orgoglio il fatto che portiate in alto il nome della città anche in questa direzione». Il sindaco Massimo Zedda, insieme alla vicesindaca Maria Cristina Mancini, all'assessore allo Sport Giuseppe Macciotta e al presidente del Consiglio comunale Marco Benucci, ha incontrato le ragazze e lo staff dell'Amsicora per celebrare lo scudetto conquistato nelle settimane scorse.

«Come amministrazione - ha aggiunto Zedda – siamo impegnati per fare in modo, in un momento in cui si parla tanto di stadio e palazzetto dello sport, che anche discipline come l'hockey, il baseball, il rugby, spesso considerate minori, siano sostenute e possano crescere al pari delle altre».

«Stiamo lavorando alla soluzione di un problema annoso per l'hockey indoor, con l'idea di una palestra comunale destinata anche a questa disciplina», ha detto Macciotta.

Nel corso dell'incontro, riconoscimento e un applauso particolare anche a Giaime Carta, capitano dell'Amsicora, votato nella scorsa stagione miglior giocatore della serie A Élite maschile da allenatori, arbitri e delegati tecnici.

