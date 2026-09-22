Le campionesse a Oristano 

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. La quarta edizione del “Sardegna Volleyball Challenge”, in programma a Oristano venerdì e sabato, ha vissuto ieri il primo atto con la conferenza stampa di presentazione presso il Comune, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Massimiliano Sanna e del presidente delle Federvolley sarda Roberto Puddu. Domani alle 19 il secondo capitolo, quando le quattro squadre femminili partecipanti saranno presentate al pubblico in Piazza Eleonora. Il Panathinaikos Atene, il Tent Obrenovac (Serbia), il Cso Voluntari (Romania) e il Korabelka San Pietroburgo che segna il ritorno di una formazione russa nel panorama internazionale. Da venerdì la parola passa al campo, al Palazzetto di Sa Rodia, dalle 17 Obrenova-Korabelka, a seguire Panathinaikos-Voluntari. Sabato alle 17 si assegna il terzo posto, alle 20,30 la finale.

Gli organizzatori

Nel corso della presentazione, Roberto Porcheddu, dominus dell’evento e presidente della Gymland, società organizzatrice, ha evidenziato lo spessore delle partecipanti. «Offriamo ai tifosi un torneo di elevata qualità tecnica con formazioni che rappresentano scuole e tradizioni pallavolistiche differenti tra loro, tre squadre campioni nazionali e due coach italiani. Saranno quattro partite di alto livello».

Chi partecipa

Suscita curiosità la presenza, annunciata, della squadra russa del Korabelka. L’organizzazione ha colto la palla al balzo, dopo la decisione della Federazione Internazionale di riammettere atlete e atleti russi nelle competizioni. Per Natalia Suvorova sarà un ritorno a Oristano, è stata protagonista nel 2018, nel corso della prima edizione del Sardegna Volleyball Challenge, con la nazionale giovanile russa. Vincerà poi l’europeo Under 17 e il mondiale Under 19. Porcheddu ha rimarcato che «lo sport non annulla le differenze ma insegna a viverle con il confronto e il rispetto reciproco».

Il sindaco

Il sindaco Massimilano Sanna: «Questa manifestazione elegge Oristano città dello sport. Ma fa molto di più. È un’opportunità di promozione del territorio, di incontro tra culture di paesi diversi».Ci sono tredici atlete reduci dagli europei, le serbe Mirkovic (che gioca nel Korabelka) e Gocanin sono salite sul podio grazie al terzo posto della loro nazionale. Attenzioni su altre due protagoniste degli europei, l’olandese Van De Vosse e la polacca Lampkowska, punti di forza rispettivamente di Voluntari e Panathinaikos.

RIPRODUZIONE RISERVATA