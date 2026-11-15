Ad Arzana ogni nascita avrà il suono delle campane a festa. È una scelta che pesa il doppio. Perché qui, come nel resto del territorio, le nascite sono sempre meno. Nel 2025 sono state appena 23. Quando i numeri si assottigliano così, ogni nascita smette di essere un fatto privato. Diventa un evento collettivo, quasi un atto di resistenza. Ed è questo che l’iniziativa vuole restituire: il senso che un bambino non nasce solo in una casa, ma in un paese intero che lo accoglie. La parrocchia di San Giovanni Battista ha deciso di festeggiare ogni nuovo nato con un suono identitario. I genitori dovranno solo comunicarlo al parroco, don Luca Fadda. Per anni le campane hanno scandito feste, lutti, matrimoni e processioni. Ora torneranno a suonare anche per l’evento più importante di tutti: una vita che comincia. Un suono allegro, che si infila nelle vie e che chiunque capirà al volo. (ro. se.)

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