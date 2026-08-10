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Lotzorai.
11 agosto 2026 alle 00:36

Le campane non suonano più 

Disturbano la quiete dei villeggianti, don Battista Mura le spegne 

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Le campane disturbano il sonno dei turisti. La parrocchia di Lotzorai ferma i rintocchi. All’ombra della chiesa di Sant’Elena imperatrice, la faccenda è la più quotata tra gli argomenti del giorno. È successa la stessa, identica storia di Tortolì, dove per espressa richiesta di un cittadino le campane di Sant’Andrea hanno smesso di funzionare dallo scorso maggio. Era stao lo stesso vescovo a imporlo per rientare nell’alveo della legalità. Prima di rilasciare qualsiasi commento, il sindaco di Lotzorai, Cesare Mannini, preferisce un confronto con don Battista Mura, che di Sant’Elena imperatrice è parroco da quasi due anni: «Sentirò lui per avere maggiore contezza», sono le uniche parole del primo cittadino.

Dibattito social

Tra la gente invece, la scelta non piace a tutti e il dibattito anima i bar e i social. «È una tradizione millenaria, a me senza campane viene la depressione», ha affermato una signora sull’ottantina mentre, domenica, si lasciava alle spalle la chiesa dove aveva appena partecipato alla messa.

Di diverso avviso cittadini e turisti meno tolleranti rispetto a un suono che scandisce il tempo e annuncia le funzioni religiose. Chi ha voluto silenziare le campane non considera la sua iniziativa solo una provocazione a difesa della laicità dello Stato, bensì una vera e propria battaglia per limitare eventuali abusi da parte della parrocchia e difendere coloro che si sentono disturbati da questo genere di rumori.

È una storia vecchia che stavolta ha investito Lotzorai, dopo che a primavera analogo dibattito ha suscitato polemiche e tensioni a Tortolì (con i decibel ridotti l’impianto ha ripreso a funzionare) con tanto di coinvolgimento di avvocati a tutela del promotore della crociata anti-rumore.

Il dibattito

«Il suono delle campane ha sempre scandito le nostre giornate: sono un richiamo alla preghiera, tradizioni plurisecolari». È il tenore della maggior parte dei commenti sui social, dove il dibattito ha coinvolto centinaia di utenti, fedeli e laici. Sulla piazza virtuale, la bilancia pende dalla parte di chi vuole la riattivazione dell’impianto. «Ho abitato a Lotzorai per quasi 10 anni. Ho sempre dormito pacificamente - scrive Roberto - e non mi hanno mai dato fastidio».

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