Le campagne al Lazzaretto 

La terra, i produttori, il Lazzaretto. Sono gli ingredienti del primo Mercato contadino che si è svolto sabato al Lazzaretto, gestito dalla cooperativa Sant’Elia 2003, sotto un sole che ha anticipato l’estate e qualche nuvola in cielo. Prodotti sardi della rete Slow food e di Terre ritrovate, un progetto nato dai un’idea della Caritas per dar sostegno ai territori fragili, buon cibo preparato dall’Accademia del buon gusto, momenti di discussione e tanta musica. Un’iniziativa realizzata con diverse realtà locali, nata per parlare di cibo in modo diverso, più attento a chi consuma e anche a chi produce. È proprio questo, il grande problema del settore agroalimentare: la mancanza, spesso, di una sostenibilità a 360 gradi, da quella ambientale a quelle sociale ed economica.

La sostenibilità

Tra i promotori c’è anche chi, della sostenibilità, ha fatto il proprio valore fondante. «Slow food ha sempre la missione di promuovere la cultura del cibo buono, pulito e giusto, cui abbiamo aggiunto “per tutti”. Questo significa cibo di qualità, sostenibile, di limitato impatto ambientale e di remunerazione adeguata al produttore», ha detto Raimondo Mandis di Slow food Sardegna. «Quest’iniziativa ricorda che il cibo che mettiamo nel piatto probabilmente sottrae risorse o lo stesso cibo ad altri».

Le giovani generazioni

A volte il mondo dei produttori è lontano anni luce dalle case di chi acquista. «Noi», ha spiegato Paolo Costa, coordinatore di Slow food youth network Sardegna (Sfyn), «abbiamo deciso di connetterci con il mondo della produzione e soprattutto dei giovani produttori, spesso descritti come i giovani che tornano alla terra. Per creare una comunità, certo, ma anche per sostenerli commercialmente, creando questo tipo di iniziative per sviluppare una coscienza politica e collettiva. Il ritorno alla terra non è una cosa di romantico: è creare opportunità di reddito. Se esiste un’opzione redditizia, le persone torneranno nelle nostre campagne che non saranno più abbandonate, contrastando così l’esodo rurale e sostenendo i giovani agricoltori». Spunti di riflessione importanti, quindi. Come quello di cui si è parlato nel dibattito “Sprecare non ha gusto”: «Un terzo del cibo», ha commentato Gabriele Casu di Sfyn, «viene buttato nell’immondizia. A Cagliari sono settanta i chili pro capite all’anno, di cui il 45% può essere utilizzato».