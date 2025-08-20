VaiOnline
L’allarme.
21 agosto 2025 alle 00:24

«Le caditoie stradali ostruite da rifiuti e foglie» Tocco (FI) chiede interventi urgenti al Comune 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’appello, che suona come un sos all’amministrazione, arriva dall’opposizione di centrodestra in Consiglio comunale: bisogna evitare, con l’arrivo delle piogge, che la città si allaghi per colpa della mancata pulizia delle caditoie.

A dirlo è Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale che ha presentato una interrogazione urgente in merito. «Le previsioni meteorologiche per il periodo estivo indicano l'arrivo imminente di piogge e temporali: un fenomeno non raro dopo un’estate particolarmente torrida. A causa della prolungata assenza di interventi di pulizia, le caditoie stradali, progettate per raccogliere le acque piovane facilitandone il deflusso risultano ostruite da un accumulo di rifiuti fogliame e altri detriti».

Non solo. «A causa dello stato di ostruzione e sporcizia le caditoie non riusciranno a smaltire efficacemente l'acqua», dice ancora il consigliere di centrodestra. «Bisogna evitare il rischio di allagamenti su strade e marciapiedi e la pulizia delle caditoie stradali è fondamentale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La riforma accende lo scontro: «Soluzioni trovate da noi»

Il centrodestra rivendica la primogenitura del documento della Giunta 
(al. car.)
Intervista

Zaia: «Il Governo compensi l’Insularità»

Il presidente del Veneto: giusto che i sardi rivendichino collegamenti migliori 
Lorenzo Piras
Sanità

Tour dell’Isola per un ricovero in Psichiatria

Un paziente gallurese trasportato da Sassari a Nuoro e poi Carbonia 
Andrea Busia
La storia

«Troppo stress, lascio la Asl»

Mandas, la pediatra si dimette: impossibile seguire mille bambini 
Paolo Carta
1936-2025

Pippo Baudo, a Militello in migliaia per l’ultimo abbraccio

Striscioni srotolati ai balconi dei palazzi, i negozi tutti chiusi per il lutto cittadino 
Regionali

Sì di Tridico: «In campo per il centrosinistra»

Centrodestra: rebus Veneto, Puglia e Campania. Milano, FI: subito un candidato   
caos a milano

Dà fuoco al check-in, panico a Malpensa

Giovane del Mali arrestato dalla Polaria, passeggeri in fuga dall’area partenze 