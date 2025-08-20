«Le caditoie stradali ostruite da rifiuti e foglie» Tocco (FI) chiede interventi urgenti al Comune 

L’appello, che suona come un sos all’amministrazione, arriva dall’opposizione di centrodestra in Consiglio comunale: bisogna evitare, con l’arrivo delle piogge, che la città si allaghi per colpa della mancata pulizia delle caditoie.

A dirlo è Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale che ha presentato una interrogazione urgente in merito. «Le previsioni meteorologiche per il periodo estivo indicano l'arrivo imminente di piogge e temporali: un fenomeno non raro dopo un’estate particolarmente torrida. A causa della prolungata assenza di interventi di pulizia, le caditoie stradali, progettate per raccogliere le acque piovane facilitandone il deflusso risultano ostruite da un accumulo di rifiuti fogliame e altri detriti».

Non solo. «A causa dello stato di ostruzione e sporcizia le caditoie non riusciranno a smaltire efficacemente l'acqua», dice ancora il consigliere di centrodestra. «Bisogna evitare il rischio di allagamenti su strade e marciapiedi e la pulizia delle caditoie stradali è fondamentale».

RIPRODUZIONE RISERVATA