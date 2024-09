«Le caditoie intasate dagli aghi dei pini» 

I tanti aghi di pino che hanno contribuito a intasare le caditoie dell’acqua di via Cesare Cabras durante il nubifragio del 18 settembre erano stati accatastati e lasciati a bordo strada.

La denuncia arriva da un residente, Sandro Casu, che aveva segnalato la situazione di pericolo. «Già il 9 settembre avevo comunicato agli uffici competenti che lo spartitraffico era invaso dagli aghi di pino, invitandoli alla pulizia della strada perché in caso di piogge intense avrebbero fatto da tappo alle caditoie», spiega. «Sono intervenuti solo il 18 mattina, ma anziché raccogliere gli aghi hanno rastrellato e creato delle montagne nello stesso spartitraffico». Ecco perché, con l’arrivo della bomba d’acqua, le griglie hanno faticato a svolgere il loro compito. «I pini non sono adatti per una strada ad alto rischio idrogeologico», aggiunge Casu. «Sono anni che si parla di sostituirli con una siepe, ma nulla è stato fatto».

