Le buste non sono in regola: disagi per il ritiro dei rifiuti 

Non solo la bollinatura di non conformità e il mancato ritiro della frazione secca già in vigore dal 1 novembre. Da qualche giorno Comune e Teknoservice stanno procedendo alla bollinatura e al mancato ritiro di tutti i rifiuti non adeguatamente differenziati o non conferiti in buste semitrasparenti. In precedenza erano già stati limitati ad uno i passaggi settimanali per il ritiro del secco.

La nuova linea ha già portato a diversi mancati ritiri come si è notato venerdì con qualche decina di bollini rossi (30 il dato fornito dal Comune) affissi sui sacchi del secco. I problemi riguardano soprattutto il mancato uso di buste adeguate. Riguardo a venerdì la Teknoservice parla di «un ritiro di 8,5 tonnellate di secco a fronte di una media di 11» e di un rilassamento nella differenziazione che ha fatto calare di alcuni punti percentuali una raccolta che già da vari anni si attestava solo il 70 per cento. Se il rifiuto viene bollinato - recita il nuovo avviso - l’utente dovrà conferirlo adeguatamente al successivo turno. In caso di recidiva verrà allertata la polizia locale (si rischiano sanzioni da 27 a 162 euro).

«Sono provvedimenti mirati ad invertire il trend della differenziata ed a cercare di abbassare la Tari in vista del nuovo appalto». osserva Maria Elena Lusci che interpreta positivamente la minor quantità di secco ritirata venerdì: «Incidono anche i mancati ritiri ma soprattutto il fatto che tanti cittadini si siano informati meglio, contattando anche me, e abbiano differenziato per bene, riducendo la produzione di secco».

RIPRODUZIONE RISERVATA