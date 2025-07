«Le buche in strada? Ci penso io» 

«Io tappabuche? Che male c’è? È la disperazione che mi ha spinto al fai da te». Siamo sulla Costa Verde, nel villaggio turistico di Torre dei Corsari, dove un residente, Mario Mura, pensionato di 79 anni, ieri mattina ha deciso di rimboccarsi le maniche e, armato di pala e cemento, ha iniziato a tappare quelli che ormai sono veri e propri crateri di via Verrazzano. Una delle strade più trafficate della località turistica soprattutto in estate, dal bivio della centralissima via Caboto conduce alla caletta di Is Cannisonis, la più gettonata dalle famiglie con bambini.

La storia

«Da almeno 6 anni – racconta Mura – segnalo al Comune di Arbus la pericolosità della strada, non è tanto perché è la via di casa, neppure per una questione di decoro urbano, a preoccupare maggiormente è il rischio che automobilisti e pedoni possono farsi male, nella migliore delle ipotesi trovarsi costretti a spendere soldi per riparare il mezzo. Col passar del tempo è impossibile schivare le buche profonde». E visto che le continue richieste di aiuto agli amministratori di turno sono rimaste senza riposta, di fronte a una vera e propria emergenza, Mura si è messo all’opera. «Non ho alcuna pretesa – prosegue – di rubare il mestiere agli addetti della manutenzione stradale comunale, il fatto è che non si può restare indifferenti di fronte a un percorso piene di insidie. Non sono solo, un mio vicino ha condiviso l’idea e mi ha aiutato. Parte del materiale l’ho recuperato in uno spazio aperto, avanzi di cantieri abbandonati, occasione per pulire il posto da mucchi di terriccio e sabbia, il cemento l’ho acquistato, grazie al sostegno del vicinato che ha collaborato. I complimenti dei passanti, pedoni, automobilisti, motociclisti sono stati più che una ricompensa».

I precedenti

Non è la prima volta che Mura si trova alle prese con un’operazione simile. «Lo scorso anno – ricorda – ho tagliato i rami degli alberi che invadevano la carreggiata, togliendo visibilità alle auto e obbligando i pedoni a spostarsi al centro strada. Tornando indietro, non ricordo di preciso quando, con alcuni amici abbiamo tolto le erbacce nelle piazzole sulla Provinciale, all’ingresso del villaggio. Sapevamo che avremmo corso il rischio di una multa salata, circa 800 euro. Non c’è stata, meglio così. In ogni caso la colletta era fatta: ciascuno aveva messo da parte la somma per pagare. Meglio una buona azione per evitare un reale pericolo che le tasche piene e il rimorso per non essere intervenuti».

La viabilità

Le strade dissestate di Torre non sono una novità, lamentele e proteste vanno avanti da circa dieci anni. C’è chi è finito in ospedale per una rovinosa caduta. Promesse tante, risultati pochi, solo qualche eccezione. La novità di questi giorni è la chiusura di una gradinata, unica scorciatoia per accedere al mare. «È un percorso – dice il sindaco, Paolo Salis – condominiale, è stato il direttivo a vietare l’accesso. Mi risulta che parte dei gradini sia rovinata. La sicurezza prima di tutto». La polemica corre già sui social: «Prima il senso unico, poi le strisce blu, ora anche i pedoni stanno a casa».

