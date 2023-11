Le Bruxas scendono in piazza contro la violenza di genere 

Anche Tortolì è scesa in piazza per Giulia Cecchettin, la 22enne barbaramente uccisa dall’ex. Lo ha fatto con le Bruxas ogliastrine, un gruppo di donne attive nel territorio contro la violenza di genere. Per dire basta alla violenza sulle donne, ai femminicidi, a una società che non tutela. «Chi ci protegge dalla violenza di stato?», «È stato il vostro bravo ragazzo, figlio sano del patriarcato»: queste alcune delle frasi che campeggiavano negli striscioni comparsi sotto il Municipio e nel piazzale in viale Monsignor Virgilio. «Siamo sconvolte dall’epilogo della storia di Giulia, siamo stanche, arrabbiate», dicono. Le Bruxas promettono che continueranno «a fare rumore, ogni sera, non staremo zitte».

