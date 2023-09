Le “Braci by Barù” 

Nuova puntata questo pomeriggio alle 15 su Videolina di “Braci by Barù beach edition”, in onda dallo straordinario teatro dell’Abi d’Oru Hotel, sull’incantevole golfo di Marinella.

Barù, che in ogni puntata ci svela i segreti della tecnica culinaria del barbeque, oggi ospiterà lo chef Roberto Okabe. Brasiliano di nascita, genitori giapponesi, dopo essersi formato in Brasile e stati Uniti approda in Italia dove risiede ormai da molti anni. Definisce la sua cucina creativa, allegra e fedele. Come primo piatto Barù cucinerà una meravigliosa orata al sale con un bel contorno di verdure. La ricetta proposta da Okabe, cucinata a quattro mani, sarà un piatto giapponese: spiedini di manzo e pollo in salsa teriyaki.