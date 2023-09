Le “Braci by Barù” 

Nuova puntata, oggi alle 15, su Videolina, di “Braci by Barù beach edition”, in onda dallo straordinario teatro dell’Abi d’Oru Hotel sull’incantevole golfo di Marinella. L’ingrediente protagonista della ricetta di Barù quest’oggi è l’aragosta. Il piatto è molto caro al nostro chef, il lobster roll, un famosissimo panino di aragosta made in Usa, originario di due paesi, il Connecticut e il Maine.Gli altri ingredienti? Burro a volontà, sedano, prezzemolo, maionese. La tecnica ce la insegna lui.

Il buongustaio Barù (foto) oggi ospiterà uno chef che non dovrà fare molta strada per raggiungerlo: Pierluigi Putzu ha in serbo per la puntata una ricetta molto particolare, spiedini di quaglia.

