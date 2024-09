Le bracciate di Gabriele contro il cancro 

A nuoto da Tertenia a Cagliari per sensibilizzare sulla lotta al cancro e ricordare l’amato nonno. Comincia oggi alle 6,30 la 100 chilometri di nuoto non-stop in mare aperto, la nuova sfida di Gabriele Catta associata alla raccolta fondi il cui ricavato sarà devoluto a supporto dell’Associazione Italiana per la ricerca sul cancro (Airc). Durante la traversata un team multidisciplinare monitorerà le condizioni fisiche e mentali del giovane atleta che del binomio sport, ricerca e solidarietà ha fatto la sua passione.

La traversata

Mesi di allenamento, concentrazione e soprattutto determinazione sono alla base della preparazione per affrontare una sfida che parte dal cuore. La nuova impresa del giovane studente universitario, che si prepara ad affrontare, bracciata dopo bracciata, 30 ore di nuoto ininterrotto, partirà da “Foxi Murdegu”, spiaggia della marina di Tertenia, un piccolo paese ricco di storia e cultura della provincia di Nuoro, e si concluderà nella tarda mattinata del giorno successivo, 4 settembre, nel porticciolo di Marina Piccola. L’atleta cagliaritano, che si cimenterà nella traversata di 100 chilometri, si allena da mesi senza sosta per vincere, ancora una volta, una sfida in nome della ricerca contro il male che, ogni giorno, segna migliaia di persone. Dopo i 52 chilometri a nuoto e le 21 maratone in 21 giorni in 20 regioni d’Italia, la traversata a nuoto dei 100 chilometri è il terzo evento sportivo benefico organizzato da Gabriele Catta in memoria del nonno scomparso per leucemia, la cui raccolta fondi è stata devoluta a favore dell’Airc.

La nuova sfida

Catta, 22 anni, studia Scienze motorie e lavora come preparatore atletico e istruttore di nuoto, è più determinato che mai. «È una sfida che voglio vincere per dare un contributo concreto all’Airc per la sfida contro il cancro».

La motivazione, poi, dà la carica giusta. «Compirò questa traversata senza fermarmi mai, giorno e notte. Sono abituato a questo tipo di competizioni. Non mi spavento, due anni fa ho raggiunto un record che voglio superare con la prova in programma oggi. Voglio migliorare quella prestazione raddoppiando il percorso fatto due anni fa da Costa Rei a marina Piccola. In mente avrò il ricordo di mio nonno, al quale ero legato da un rapporto d’affetto molto intenso, morto un anno fa a causa di una leucemia: è in sua memoria che voglio superarmi e affrontare con le bracciate la battaglia per la vita e contro la morte».

