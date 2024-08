Le bottiglie di vetro in eccedenza restano nei bidoni: proteste dal bar 

A Bonarcado è diventato proibitivo smaltire il vetro. La ditta Formula Ambiente, che ha in appalto la raccolta differenziata, non ritira tutto il vetro che ogni giorno il locale del corso butta nella spazzatura. Così il Duffnik’s bar è impossibilitato a smaltire le bottiglie dall’inizio di questa estate. Quattro bidoni vengono svuotati regolarmente ogni lunedì dagli operatori della ditta, ma non l’eccedenza prodotta dal locale in questo periodo di incremento di lavoro. Così il vetro si accumula nei bidoni per giorni con il rischio di creare un problema di igiene pubblica.

Il titolare del bar, Manuel Serra, non ci sta, dopo aver sollecitato l’azienda più volte gli è stato risposto picche: «Per smaltire l’eccedenza occorre pagare una maggiorazione, che va comunque deliberata dagli organi di gestione». Si è rivolto anche al Comune ma ancora il problema non è stato risolto, perché la competenza è dell’Unione del Montiferru.

In realtà è da sei anni che durante l’estate e le feste natalizie, si presenta il disservizio: «Da quando ho preso in mano il bar, nei periodi di maggior lavoro ci sono sempre le stesse difficoltà a smaltire il vetro in eccedenza - spiega Serra – Ho chiesto gentilmente alla ditta di fare un passaggio in più a settimana, e sono disposto a pagare, ma ancora non ho avuto alcuna risposta, perché al numero verde mi hanno riferito che dovevano avere ulteriori disposizioni. Debbo trovare una soluzione perché il problema potrebbe diventare di natura sanitaria».

