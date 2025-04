Le Borse rimbalzano ma per Apple è un salasso 

La Casa Bianca apre a una trattativa sulla riduzione dei dazi e le borse volano, sperando che i negoziati evitino la guerra commerciale. Ma nonostante il rimbalzo i timori restano, con gli investitori che guardano con preoccupazione all’entrata in vigore delle tariffe reciproche alla mezzanotte di oggi. Le piazze finanziarie chiudono in rialzo in Asia e in Europa. Tokyo sale del 6%, Londra avanza del 2,7%, Parigi del 2,50% e Milano del 2,44%. Wall Street apre correndo ma riduce i guadagni nel corso della seduta, segnalando come gli spiragli aperti da Trump non spazzino via l’incertezza né i timori di una recessione. A preoccupare è l’indicazione che nelle eventuali trattative il presidente seguirà un approccio paese per paese, con tempi lunghi nei negoziati. In questo quadro i listini Usa si muovono cauti: dopo essere saliti del 4% in apertura, sull’ottimismo delle trattative, hanno proceduto in altalena cercando certezze che da Washington non arrivano. E neanche dalla Fed: il “giorno della liberazione” di Trump si è abbattuto come una doccia gelata sulla banca centrale americana, costringendola al dilemma se alzare i tassi per contenere un potenziale aumento dell’inflazione o tagliarli di fronte a un’economia debole che rischia di scivolare in recessione. Intanto a pagare un conto salato è Apple. I suoi titoli hanno avviato la seduta in forte rialzo per poi girare in negativo, temendo un balzo dei prezzi dei suoi prodotti. «Trump ritiene che gli Usa abbiano la forza lavoro e le risorse in grado di costruire l’iPhone in casa», ha tagliato corto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt a chi le segnalava i timori degli americani per un caro-iPhone.

