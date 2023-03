Le Borse allontanano l’incubo Svb  

La paura innescata dal fallimento di Silicon Valley Bank e Signature Bank sembra, almeno per il momento, passata. Le borse sulle due sponde dell'Atlantico avanzano decise con guadagni di oltre il 2% grazie alle banche che ritrovano slancio e un'inflazione americana in linea con le attese. Anche se il panico sembra rientrato, l'attenzione resta alta sullo stato di salute del sistema bancario americano, sorvegliato speciale delle autorità. Mentre la Fed, la Sec e il Dipartimento di Giustizia indagano sul fallimento di Svb, Moody's taglia l'outlook per il sistema bancario statunitense e mette sotto osservazione per un possibile downgrade First Republic e altri 5 istituti.

Indagini

Le inchieste avviate seguono la valanga di critiche mosse contro il salvataggio dei depositi di Svb e Signature Bank. E si vanno a sommare alla caccia ai “responsabili” che sta animando la politica americana. Donald Trump punta il dito sulle politiche per la diversità e l'ambiente adottate da Svb e cavallo di battaglia dei democratici. I liberal accusano invece l'ex presidente e la sua deregulation per i fallimenti. Ora i riflettori sono puntati sulla crisi della Silicon Valley, divenuta ora “ too big to fail ”. Il fallimento di Svb è infatti considerato l'ennesimo segnale di difficoltà della Silicon Valley, già piegata dai migliaia di licenziamenti annunciati dalle sue big, l'ultima in ordine temporale Meta con altri 10.000 tagli.

Tempesta

Fra le polemiche e nel tutti contro tutti, la Fed appare l'istituzione in maggiore difficoltà. La banca centrale ha avviato un'indagine sulla supervisione e sui controlli presso Svb, la cui vigilanza - trattandosi di una banca contro 100 miliardi di asset - ricadeva proprio sotto la sua lente. In attesa degli esiti dell'esame, la banca centrale americana si prepara a un test ancora più complicato, quello di cercare un equilibrio fra la lotta all'inflazione e le tensioni sul mercato bancario dovute in parte al rialzo dei tassi di interesse. L'inflazione, pur se in rallentamento al 6% in febbraio dal 6,4% di gennaio, resta ben lontana dal target 2%, indicando come la battaglia della banca centrale contro il caro-vita è ancora lunga. Ma il fallimento di Svb e le tensioni sul sistema bancario hanno messo in evidenza come la sua campagna aggressiva di rialzi del costo del denaro ha delle conseguenze non volute e inattese che rischiano di mettere in pericolo l'economia