Le borgate sommerse dai rifiuti 

Sulla carta, un potenziale paradiso. Uno scrigno immerso nel verde, lontano dalla frenesia della città, dove pace e natura dovrebbero essere protagoniste. Ma Sant’Isidoro, nella campagna di Quartucciu, è costantemente sfregiata dall’inciviltà. Così una passeggiata nel borgo, qualunque sia la direzione che si intende prendere, finisce col diventare un tour tra l’immondizia.

Degrado ovunque

Non occorre avventurarsi nelle aree impervie, visto che non vengono risparmiate neanche le strade principali, come via delle Viole e delle More. Il paradosso più grande è forse in via degli Agrumi, dove la svolta per via delle Genziane è completamente ostruita dalla spazzatura abbandonata, che comprende anche un vecchio divano. Un terreno sopra via delle Fragole è stato invece preso di mira da chi, evidentemente, aveva bisogno di disfarsi di vecchi oggetti che ai propri figli non servono più: una culla, uno scivolo, un seggiolino, diversi giocattoli. Ma la varietà di rifiuti sparsi per il borgo supera realmente ogni immaginazione, da scarti edilizi a passeggini, lastre di amianto, sedie, scarpe, e gli immancabili sacchi neri.

La rabbia

Un fenomeno vile e difficile da contrastare. Il territorio è vasto, le case sono sparse, la notte molte non sono illuminate. In ogni caso, come spiegano i residenti «i responsabili vengono da fuori, svuotando in strada i furgoni o lanciando le buste dai finestrini dell’auto». C'è anche chi ha provato ad affrontare gli incivili. «Ma rispondono in modo molto aggressivo, abbiamo paura». Ecco perché le speranze di molti sono riposte nella nuova compagnia barracellare che sta nascendo. Compagnia in cui diversi cittadini hanno intenzione di entrare a far parte. Proprietaria di alcuni terreni a Sant’Isidoro, la consigliera Paola Cocco ha portato più volte il tema delle discariche abusive in consiglio comunale. «Dispiace tanto vedere ridotto in queste condizioni questo posto, che potrebbe essere un potenziale fiore all’occhiello del territorio di Quartucciu. Ci vuole maggiore controllo, per questo continuerò a sollevare il tema in Consiglio».

L’altra borgata

Qualche chilometro più in là, a ridosso della statale 125, un altro borgo immerso nel verde, quello di San Gaetano, si è attrezzato per non soffocare negli stessi problemi. «Trovandoci continuamente presi di mira da chi abbandona i rifiuti, abbiamo formato una chat tra i residenti», spiega la presidente del comitato locale, Elisabetta Lai, che insieme al vicepresidente Gaetano Carpentieri si batte per cercare di tenere pulita la zona. «Così appena avvistiamo una discarica, andiamo a raccogliere e differenziare i rifiuti. La situazione così è migliorata, ma facciamo tutto da soli».

E non sempre gli sforzi dei residenti possono bastare: proprio lungo l’Orientale Sarda, frigoriferi, tubi arrugginiti e buste varie ricordano che ancora in troppi non hanno imparato a rispettare la terra in cui vivono.

RIPRODUZIONE RISERVATA