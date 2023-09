Le borgate “dimenticate” uniscono le forze  

I residenti delle borgate di Sant’Isidoro e di San Gregorio mettono insieme forze e idee e danno vita all’associazione “I borghi di Quartucciu”, con l’obiettivo di allargare il proprio operato a tutti i villaggi che resistono e sopravvivono nelle campagne quartuccesi per rendere così più efficaci e incisive le loro azioni e non essere più considerati «cittadini di serie B».

Gli oltre mille residenti che hanno deciso di vivere nella natura, infatti, abituati alle promesse, aspettano da diversi anni la riqualificazione e lo sviluppo della zona. Ma anche l’istituzione della compagnia barracellare, l’erogazione dell’acqua potabile alle zone ancora non servite e l’arrivo dei mezzi pubblici ai borghi.

Gli obiettivi

«Ma ci sono tante altre cose che devono essere migliorate», afferma il presidente Antioco Giovanni Putzu eletto dall’assemblea dei soci insieme al vicepresidente, Roberto Ariu, e ai segretari saranno Francesca Mascia Luciano Asuni.

«Abbiamo incontrato la vice sindaca Elisabetta Contini e il delegato ai borghi, il consigliere Gino Melis per rimarcare i punti che il gruppo della coalizione “Pietro Pisu sindaco” ha inserito nel proprio programma e che è stato condiviso con noi durante la campagna elettorale. Sappiamo che per molte cose, come l’autobus, la compagnia barracellare e l’acqua ci sono interlocuzioni in corso e speriamo prendano subito forma», spiega Putzu che vorrebbe, tra le altre cose organizzare delle giornate ecologiche periodiche accompagnate da mostre fotografiche, disegni e arte varia per tenere pulita e viva la campagna.

Il problema rifiuti

«È necessario inoltre che la raccolta dell’umido abbia la stessa cadenza settimanale in tutta Quartucciu. Borghi compresi. Per il decoro e l’igiene delle strade dovrebbe essere prevista una clausola che imponga la raccolta dei sacchetti “vaganti” in quanto esca e calamita delle discariche abusive. I sacchetti – evidenzia Putzu - dovrebbero essere raccolti e aperti per rintracciare e sanzionare i responsabili. Il maggior costo che tale servizio impone dovrebbe almeno in parte essere coperto dalle sanzioni ai responsabili utilizzando anche quelle eco trappole che grande successo hanno avuto in moltissimi comuni». Ma non basta: «Il nuovo contratto con l’Econord dovrebbe contenere delle clausole atte a snellire le procedure di accoglienza dei rifiuti nell’ecocentro evitando quei cavilli burocratici che ne rallentano il servizio e non ponendo limiti al numero di pacchi da conferire per singola volta. Ci piacerebbe che il nuovo contratto venga divulgato così da poter fare eventuali osservazioni prima della firma».

RIPRODUZIONE RISERVATA