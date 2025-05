Le bombe sulla città Al Si ’e Boi la pièce dei Cada Die senior 

Sono trascorsi ottantadue anni. Seconda guerra mondiale, 13 maggio 1943: Cagliari, inerme, subisce, dopo quelli pesantissimi di febbraio e marzo, un altro devastante, massiccio, attacco aereo da parte delle forze angloamericane. “Il giorno del martirio” per i cagliaritani. Per non dimenticare quei giorni resi neri dalle Fortezze volanti, i grandi aerei da combattimento americani, ritorna lo spettacolo “Cagliari 1943: la guerra dentro casa” , la produzione del Cada Die Teatro con drammaturgia e regia di Pierpaolo Piludu che va in scena domani alle 18 al Teatro Si ’e Boi di Selargius in piazza Si ’e Boi, ingresso via Vittorio Veneto.

Prima dello spettacolo verrà proiettato un estratto di Quando scappavamo col cappotto sul pigiama” documentario prodotto dalla sede Rai della Sardegna, con la regia di Pierpaolo Piludu e di Cristina Maccioni. Subito dopo ed ecco che in occasione dell’anniversario di quei tragici avvenimenti, del febbraio e del maggio ’43, ancora una volta - succede consecutivamente da ben vent’anni - verrà rappresentato lo spettacolo nato da un laboratorio teatrale diretto da Piludu, autore del testo con la collaborazione degli allievi over della Scuola di arti sceniche della storica compagnia cagliaritana. Un contributo a mantenere viva la memoria sulle follie della guerra e del fascismo, che portarono alla distruzione della città capoluogo e non solo. Lo spettacolo sarà in scena anche lunedì 12 e martedì 13, alle 11, in due matinée per le scuole.

Sul palcoscenico del Teatro Si ’e Boi protagonisti, dunque, i maturi attori - dai 60 anni in su - della Scuola di arti sceniche di Cada Die, alcuni dei quali, come Paola Ferro, 92 anni, testimoni diretti di quei giorni di cielo nero e pioggia di bombe. Sotto i riflettori Rita Anedda, Clara Belfiori, Salvatore Cao, Patrizia Congia, Riccarda Curreli, Angelo Ena, Doriano Ferrari, Paola Ferro, Giannella Manca, Rosalba Palla, Angela Palmas, Maria Antonietta Pinna, Susanna Pinna, Massimo Pisano, Ines Sanna, Daniela Scotto, Carlo Sorresu, Mariella Vella, Ida Ximenes.

