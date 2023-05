Le bombe d’acqua non si fermano Tempesta su Cagliari 

Brevi cenni di apocalisse. Perché è piovuto veramente tanto (parliamo di quantità), ma fortunatamente per poco (tempo, in questo caso). Cagliari, ieri fra le 13 e le 15, è stata centrata da quella che ormai va di moda chiamare “bomba d’acqua”, tutta localizzata sul Capoluogo: 20 millimetri di precipitazioni (significa venti litri per ogni metro quadrato di terreno) hanno provocato alcuni danni, soprattutto allagamenti di scantinati, ma in passato si è visto assai di peggio. E si è salvata Pirri, cioè la zona più sensibile, da dove Vigili del fuoco e Polizia locale hanno ricevuto pochissime chiamate, tutte per problemi non gravi.

Temporale concentrato

La pioggia, impetuosa ma non prolungata, si è insomma concentrata su Cagliari. Peggio ha fatto solo Iglesias, con tre millimetri e mezzo in più, ma non sono dati che fanno venire il mal di testa. Bastava spostarsi di pochi chilometri dal Capoluogo, per trovare una situazione di assoluta normalità: 10 millimetri a Selargius, 3,4 ad Assemini, 1,8 a Capoterra, 0,4 a Dolianova. C’era molta paura per Olbia, ma la perturbazione si è scaricata soprattutto in mare e le precipitazioni in città sono state di 13 millimetri.

I danni nel Capoluogo

A Cagliari viale Ciusa ridotto a una corsia verso Pirri perché l’acqua ha divelto l’asfalto, molte strade allagate e poi ripristinate dagli operai di Abbanoa che sturavano le condotte delle acque reflue, qualche ramo e altrettanti calcinacci spezzati o staccati dalla furia del temporale: anche in via Principe Amedeo, transennata. Le condotte stradali, in alcuni casi non sono state sufficienti per far defluire la pioggia e qualche tombino si è scoperchiato: in un caso, viale Merello, un automobilista ci ha messo una ruota, danneggiando il mezzo. Però si vede spesso di peggio, malgrado l’impetuosità del temporale di ieri.