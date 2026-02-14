Le Bombarde, spiaggia sommersa  dalla mareggiata 

Prima il libeccio impetuoso, che all’alba ha sferzato la costa sollevando onde e sabbia. Poi la rotazione a maestrale, più fredda e tesa, che nel pomeriggio ha continuato a battere il territorio di Alghero, mettendo sotto pressione l’intera fascia costiera e le campagne. Uno schiaffo per la Riviera del Corallo, spazzata via da acqua e sabbia. Chiusa la litoranea che conduce a Fertilia, dove i detriti, spinti dal vento e dall’acqua, hanno invaso la carreggiata. Mezzi in azione per tutta la giornata, nel tentativo di liberare l’arteria e ripristinare condizioni di sicurezza. Più a nord la spiaggia delle Bombarde è stata completamente divorata dal mare. Praticamente non esiste più. In estate, come di consueto, riapparirà.

Non meno critico lo scenario nelle zone rurali. In area Ungias e Mamuntanas i terreni già saturi per le piogge si sono trasformati in ampie pozzanghere, con allagamenti che hanno interessato campi e strade poderali. Difficoltà per residenti e aziende agricole. Disagi anche nelle borgate: a Santa Maria La Palma diverse abitazioni ieri risultavano ancora senza energia elettrica a causa dei guasti alle linee provocati dalle raffiche. Il passaggio dal libeccio al maestrale non ha concesso tregua e l’attenzione resta alta soprattutto lungo il litorale, dove il mare continua a farsi sentire. Sulla via Lido le onde sono arrivate a superare le barriere di cemento fino alla via delle Baleari, chiusa alle auto. Polizia locale, barracelli e operai del settore manutenzioni del Comune, sono subito intervenuti per ripristinare le condizioni di sicurezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA