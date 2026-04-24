«Le bollette Abbanoa? Saranno un salasso» 

A Serramanna il servizio idrico integrato, finora gestito in autonomia dal Comune, passerà presto (per stessa ammissione del sindaco Gabriele Littera) al gestore unico Abbanoa. Sul tema interviene Tifany Podda, presidente del comitato “Serramanna contro Abbanoa” che in questi anni si è speso in sit-in e marce di protesta per evitare l’avvicendamento.

Entro luglio il servizio idrico passa ad Abbanoa: quanta è la delusione per questo finale?

«C’è di certo grande amarezza».

A giugno 2022 Egas aveva deliberato il non riconoscimento della gestione idrica autonoma per Serramanna: il destino era già segnato?

«Il destino ha uno o più artefici».

Si poteva fare qualcosa per evitare il passaggio?

«Se si fosse lavorato in maniera diversa, con l’obbiettivo reale di mantenere la gestione autonoma, il risultato sarebbe sicuramente stato diverso. Speriamo ancora in qualche iniziativa della Regione».

Come presidente del comitato ha qualche autocritica o rimprovero da farsi?

«Io non ho meriti superiori a quelli di chi ha collaborato con me. Tutti abbiamo messo in campo lo stesso tempo, la stessa energia e lo stesso cuore».

Se dovesse tirare le orecchie a qualcuno, chi sarebbe?

«C’è bisogno che le risponda? Parlano le carte e il risultato finale».

In autunno potrebbero esserci le prime bollette Abbanoa...

«Saranno salassi per i cittadini. Senza che il problema principale, ovvero quello delle condotte, venga risolto».

Si è detto che, con il passaggio ad Abbanoa, Serramanna e i serramannesi avrebbero detto addio all’acqua di qualità dei propri pozzi in cambio di un’acqua scadente: c’è da temere solo questo dalla nuova gestione?

«Noi abbiamo perso la nostra acqua. Si spera che la fonte e i rubinetti nella periferia del paese, in prossimità dei pozzi comunali, restino a disposizione di chi vorrà usufruirne. Poi c’è il discorso dei costi che influisce non poco».

Il comitato Serramanna contro Abbanoa ha esaurito il suo compito e si scioglie o c’è ancora da lottare?

«Il comitato ha perso una battaglia, ma da tutto ciò sono nate amicizie e solidarietà. Resteremo uniti, sia mai che ci siano da combattere nuove ingiustizie».

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