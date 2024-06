«Le boe intelligenti aiutano l’ambiente» 

La navigazione da diporto e la sua attenzione alla tutela e alla conservazione dell’ambiente, l’innovazione a servizio dei parchi, delle aree marine protette e della pesca. Questi i temi che chiudono con successo la terza e ultima giornata di Nautic Event iniziativa promossa a Porto Torres da Assonautica NS, presieduta da Giovanni Conoci, e dedicata al turismo nautico e alla portualità, con testimonial il velista Andrea Mura. Esempio di meta turistica e di frequentazione nautica di grande richiamo è il Parco nazionale La Maddalena che ogni giorno ospita 2.500 unità da diporto, di cui 900 rappresentate da società da diporto di noleggio e locazione, circa 250 aziende e un indotto di 1.600 persone. «Occorre però contingentare gli accessi e creare aree sensibili dove organizzare i servizi e campi boe, vietare l’ancoraggio e monitorare lo stato di conservazione di posidonia e insieme incrementare i controlli», è l’allarme lanciato dal direttore del parco, Giulio Plastina che in questa direzione ha avviato il progetto Life Sea Forest in collaborazione con il Parco nazionale dell’Asinara, un’isola ancora inviolata, lontano dalla presenza massiccia dei diportisti. Il commissario e il direttore, Giovanni Cubeddu e Vittorio Gazale difendono le regole che disciplinano l’accesso al campo della Reale attrezzato da 120 boe. «Qui arriveranno le boe intelligenti prive di ancoraggio e dotate di un app, una scelta green a tutela dell’ambiente». Per i direttori delle aree marine di Tavolara e Capotesta, Leonardo Lutzoni e Yuri Donno «dare più servizi al diportista significa promuovere l’immagine delle aree protette».

