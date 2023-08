Le big sorridono ma il mercato non finisce mai 

Meno di dieci giorni alla fine del mercato, ma c'è già chi sorride dopo il primo turno di campionato. E per molte squadre si confermano invece le esigenze di mercato emerse finora, divenendo anche più urgenti. La prima giornata non ha certamente dato verdetti definitivi sulla scala di valori delle squadre, ma di sicuro ha fornito indicazioni sugli acquisti azzeccati e soprattutto su quelli che ancora servono. Così la Roma ha confermato la necessità di un centravanti, la Lazio ha sottolineato la mancanza di un regista, il Milan anche nel giorno della bella partenza sembra comunque aver bisogno di un vice-Giroud.

Sul fronte dei promossi, De Ketelaere comincia a spiegare, propiziando la vittoria dell'Atalanta, perchè il Milan non aveva buttato i soldi investendo l'anno scorso 35 milioni per lui. A brindare con De Ketelaere e Pulisic per il primo gol con la nuova squadra sono altri cinque giocatori: il marocchino Harroui illude il Frosinone contro il Napoli; lo svedese Almqvist pone le basi per la rimonta del Lecce sulla Lazio; Bonazzoli regala tre punti pesanti al Verona dopo un addio complicato alla Salernitana. L'ampia vittoria dei campioni d'Italia ha reso evidente che Garcia ha già tra le mani una rosa più che competitiva per la serie A, ma la società punta ad un rinforzo per la difesa soprattutto in vista degli impegni in Champions League, dove invece la Lazio rischia da subito se non troverà qualche altra figura utile a Sarri specie a centrocampo, dato che col Lecce hanno stentato Kamada e Pellegrini. Nel mirino, al momento, c'è il centrocampista Guendouzi.

Coppia gol

In casa Juventus, è partito col piede giusto Cambiaso e ha dimostrato tutte le sue doti il duo Vlahovic-Chiesa, quindi l'attenzione della dirigenza, rinunciando ad agganciare Lukaku, è ora sulla questione Berardi, giocatore che potrebbe garantire il salto di qualità ad Allegri, libero da impegni di coppa. L'Inter ha un super Lautaro e ha fatto un grande acquisto con Thuram, ma ancora deve esaltare le doti di Frattesi. Negli ultimi giorni di compravendita potrebbe mettere a segno uno dei colpi più importanti della stagione con l'arrivo di Pavard, il difensore francese del Bayern, che sistemerà la difesa e l'ottima rosa di Inzaghi. La prima giornata ha visto brillare anche Arthur e Nzola nella Fiorentina e quindi Vincenzo Italiano potrà pensare con meno ansia alle probabili cessioni di Amarabat e Jovic, anche se i conti della società viola sono talmente floridi da non rendere obbligatoria alcuna svendita.

