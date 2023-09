Le biblioteche di undici paesi riaprono con servizi innovativi 

Ripartirà tra pochi giorni negli 11 paesi della Comunità montana Gennargentu Mandrolisai il sistema bibliotecario territoriale. Lo annunciano gli amministratori dell'ente dopo l'affidamento temporaneo del servizio fino a dicembre alla Cooperativa Sociale Ali, in attesa della predisposizione del nuovo bando di gara. Una gradita notizia per i cittadini dopo due mesi di sospensione del servizio per problemi tecnici e per gli 11 operatori bibliotecari che riprenderanno presto a lavorare.

«Mancano ancora alcuni passaggi formali e alcuni adempimenti e a breve le biblioteche riapriranno», garantisce l'amministratore di ALI Pierandrea Costa che annuncia anche diverse proposte per migliorare l’offerta tra cui l'aggiunta di postazioni internet per non vedenti, il servizio di prestito ebook, l'adesione al progetto “leggere facile, leggere tutti” e la possibilità di accedere attraverso la biblioteca a servizi come la prenotazione al Cup.

Novità apprezzate dai sindaci. «Come presidente, ma credo di parlare a nome di tutti gli amministratori, mi scuso per il disservizio, non certamente dipeso dalla nostra volontà», ha detto il Alessandro Corona, mentre Costantino Tidu sindaco di Teti, ha auspicato un salto di qualità per le biblioteche in sintonia con la modernità e spiegato le linee da seguire per il futuro. «Siamo fiduciosi e stiamo già lavorando sul nuovo appalto -ha infine spiegato Maurizio Cadau sindaco di Belvì- per avere al più presto un servizio moderno e all'avanguardia».

