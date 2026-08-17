Le bellezza del paese in 15 scatti 

Chicco si alza presto, poco prima dell’alba. E va in giro nel suo paese a caccia di una luce particolare, di uno scorcio unico, di un’emozione che merita di essere catturata. Sino a quando il sole non si alza non è difficile incontrarlo con la sua macchina fotografica nelle strade e piazze di Santu Lussurgiu e San Leonardo. Angoli conosciuti (le fonti della borgata, ad esempio, o il Cristo che sovrasta il centro del Montiferru) ma anche la bellezza di una natura incontaminata vengono trasmessi da Chicco Mele a chi ha la fortuna di vistare la sua mostra.

La mostra

Le notti del Montiferru, monumenti e paesaggi ritratti da una particolare sensibilità sono il cuore della mostra inaugurata nei giorni scorsi a Santu Lussurgiu, nelle Scalette della chiesa di Santa Croce, dal titolo “Un viaggio per immagini tra paesaggi, tradizioni e angoli nascosti del nostro paese, attraverso gli scatti di Chicco”. Il fotografo, Chicco (Francesco Benedetto) Mele è un lussurgese purosangue, cavallerizzo, cintura nera di taekwondo, con sindrome di Down, ma soprattutto innamorato della sua terra.

La particolarità

Si possono ammirare 25 foto in tutto, tra cui la chiesa di San Leonardo, il Cristo redentore in Sa Rocca, scorci dei vari rioni, notturni e albe. Tutti gli scatti però sono accomunati da un particolare che per Chicco Mele è un dogma (giustamente): mai fare fotografie di rioni del paese con le auto. Mai, secondo lui non c’entrano nulla e anzi intaccano la bellezza di un territorio unico come quello in cui vive che non può essere contaminato.

La mostra, curata dalla Pro Loco guidata da Rita Migheli, e dal Centro Unla di Cultura popolare, con a capo Maria Arca, resterà aperta sino al 16 novembre. E merita di essere vista per ammirare sino in fondo la bellezza a tratti struggente di un angolo di terra oristanese. ( m. m. )

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