Le battute di Biden inguaiano Kamala 

Washington. Una “s” messa al posto sbagliato potrebbe minare gli sforzi di Kamala Harris per unire gli americani e convincere indecisi e repubblicani moderati che sarà la presidente di tutti. La sorpresa di fine ottobre l’ha recapitata alla candidata dem direttamente il presidente Joe Biden che, tornando sulla battuta razzista del comico Tony Hinchcliffe contro Puerto Rico al comizio del tycoon a New York, ha replicato: «L’unica spazzatura che vedo galleggiare là fuori sono i suoi sostenitori». Un’uscita infelice che ha richiamato alla memoria quella di Hillary Clinton nel 2016, quando definì “deplorevoli” gli elettori del tycoon e, forse per questo, si giocò la vittoria.

Corsa ai ripari

La Casa Bianca ha provato subito a correre ai ripari fornendo ai giornalisti la trascrizione delle parole del presidente che non intendeva riferirsi ai “supporters”, plurale, ma al “supporter”, il comico “di cui” vede “galleggiare la spazzatura”, con il genitivo sassone alla fine, la “s” preceduta dall’apostrofo che indica il possesso. Lo stesso Biden ha provato poi a correggere il tiro su X. «Oggi ho parlato della retorica di un sostenitore di Trump su Porto Rico definendola spazzatura. Questo è quello che volevo dire». Che sia stata una gaffe, un’uscita senza freni o semplicemente una tecnicalità linguistica nascosta da un difetto di pronuncia sta di fatto che la bomba Biden ha irritato i democratici e offerto ai repubblicani una ghiotta occasione per far dimenticare gli insulti razzisti contro Puerto Rico. «Una cosa terribile», ha attaccato Trump, che ha provato a mettere una pezza alle parole del comico dicendo che «nessuno ama i portoricani» come lui e che non aveva idea di chi fosse. Perfino Elon Musk ha accusato il presidente di insultare una parte di americani.

Distanze

Harris ha preso le distanze dalle frasi del suo boss sottolineando di essere «fortemente in disaccordo con gli attacchi basati sulle scelte elettorali». «Sono convinta che gli americani hanno molte più cose in comune rispetto a quelle che le dividono», ha sottolineato, ribadendo un concetto espresso nel suo discorso finale qualche ora prima all’Ellipse di Washington. Durante la requisitoria in uno dei luoghi più simbolici per la storia americana recente, la democratica aveva dichiarato di voler essere «la presidente di tutti, anche di chi non è d’accordo con me» e l'uscita di Biden subito dopo non è stata gradita, per usare un eufemismo. In compenso ha incassato il sostegno di un pezzo da novanta del partito repubblicano, Arnold Schwarzenegger. Con Trump «saranno altri quattro anni di str.. senza risultati, che ci renderanno sempre più arrabbiati, più divisi e pieni di odio», ha scritto su X la star ed ex governatore della California. Secondo gli ultimi sondaggi, Kamala e The Donald rimangono testa a testa nei sette Stati in bilico, con il tycoon avanti in tutti con una media dello 0,9% secondo RealClearPolitics.

