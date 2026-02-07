VaiOnline
Promozione/a.
08 febbraio 2026 alle 00:09

Le battistrada Terralba e Guspini in trasferta 

Terralba a Cagliari con l’Atletico, Guspini a Tonara: entrambe le battistrada del girone A di Promozione oggi scendono in campo in trasferta per la 22esima giornata di un campionato che le vede appaiate in testa a quota 49 punti e tallonate dalla Villacidrese a -1. Margine ridottissimo che impone a tutt’e due di non sbagliare, perché l’inseguitrice gioca in casa contro l’Ovodda terzultimo (con una gara in più però, avendo giocato e vinto mercoledì scorso la sfida in programma il 18 febbraio contro l’Arborea).

Impegno sulla carta più complicato per gli oristanesi, perché i cagliaritani sono nella parte più alta della classifica e possono ancora lottare per i playoff mentre il Tonara è in zona playout. Il Castiadas, quarto a -5 dalla testa della classifica, fa visita alla Baunese, quartultima a quota 20, e spera di accorciare.

Nel capoluogo sarà di scena l’importantissimo derby salvezza tra Calcio Pirri e Cus Cagliari, coi padroni di casa terzultimi a -1 da Tonara e Baunese e gli universitari appena tre lunghezze più su. L’altra squadra cagliaritana, il Vecchio Borgo Sant’Elia, attende la Tharros per una gara utile a conquistare un posto negli spareggi promozione. La Freccia Parte Montis fanalino di coda scende in campo a Selargius. Chiude Arborea-Cannonau Jerzu.

