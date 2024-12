«Le battaglie per Flumini proseguono»  

Dal completamento della rete idrica, al mercato all’aperto di via dell’Autonomia regionale che il Comune vuole inaugurare nei prossimi mesi. Sono alcune delle battaglie del Movimento per Flumini - un gruppo di cittadini residenti nella frazione quartese diventato una realtà politica che dal 2020 siede al governo della città - trasformate in traguardi raggiunti di recente dall’amministrazione comunale.

«Risultati importanti che questa parte di territorio ha atteso per oltre vent’anni», sottolinea il segretario del Movimento cittadini per Flumini, Antonio Cogoni. «Siamo oggi la seconda forza politica che regge quest’amministrazione, ed è partendo dal confronto con gli alleati che dobbiamo proseguire questo percorso di rinascita di tutta la città».

Nel lungo elenco dei progetti e lavori in campo ci sono «il ripristino di molte strade pubbliche e private, il problema acqua in parte risolto, la rinascita di alcune piazze, l’inaugurazione di uffici amministrativi e di informazione, l’apertura di un centro dei Servizi sociali, il ripristino della caserma, i progetti per riqualificare diversi impianti sportivi, e le iniziative culturali per tutte le fasce d’età». Ora si pensa ai prossimi traguardi da raggiungere nell’ultimo anno e mezzo di consiliatura: «Proseguire nel ripristino delle strade», dice Cogoni, «l’arrivo dell’acqua in casa per tutti quelli che ne hanno diritto, la conclusione dei piani di risanamento, un potenziamento del trasporto pubblico e delle sedi distaccate del Comune». Fra gli obiettivi anche «un’ulteriore valorizzazione turistica dei beni culturali del territorio».

