«Le barelle servono nelle ambulanze» 

La guerra delle barelle non conosce tregua: ai volontari del soccorso ora viene “chiesto” di lasciarle in ospedale se le attese superano le due ore (e al Sirai di Carbonia è quasi la norma) e di usare le ambulanze di riserva per continuare il servizio. Per le associazioni sulcitane convenzionate col 118 la beffa sembra senza fine: quella che prima era qualcosa a metà fra una necessità e un’abitudine nata per venire incontro ai Pronto soccorso – fanno notare – ora diventa un’imposizione. «La Regione sospenda il provvedimento», sintetizza Pierpaolo Emmolo, coordinatore del Socor Sulcis Iglesiente, organismo che riunisce le oltre venti associazioni di soccorso.

La nota

La reazione deriva da una nota diramata pochi giorni fa da Areus: ha valenza regionale, ma è sentita in modo particolare nel Sulcis, dove la carenza di medici al Sirai, ospedale di primo livello per le emergenze, provoca ciclicamente disagi abnormi per i tempi d’attesa. Uno degli effetti diventati endemici è quello che vede costretti i sodalizi a lasciare le loro barelle in reparto. La nota di Areus “dispone, per risolvere le criticità, che gli equipaggi, trascorse le due ore di attesa nei presidi rientrino in sede e attivino il servizio tramite le ambulanze di riserva, come prevede la convenzione, in casi di inoperatività del mezzo di normale uso, in questo caso per mancanza di barella”. Tradotto: la barelle restano in ospedale per un tempo indefinito e alle associazioni non resta che tornare in sede e recuperare l’autolettiga bis. Ma, rispetto ai Pronto soccorso di Carbonia e Iglesias, la sede non è esattamente dietro l’angolo per i sodalizi di Fluminimaggiore, Buggerru, Sant’Anna Arresi, Nuxis, Teulada o Calasetta.

«Soluzione frettolosa»

«Inaccettabile – contesta Emmolo – che carenze del sistema ospedaliero impongano soluzioni così frettolose e inadeguate: occorre sospenderle subito perché alimentano disfunzioni e oneri a carico delle associazioni». Il coordinatore entra nello specifico: «La cessione provvisoria della barella veniva applicata occasionalmente e a seconda dei casi. È grave imporla a tutti senza verificare i contesti come per il Sulcis Iglesiente». La barella, inoltre, «non è un oggetto usa e getta: quella principale, costosa, ha specifiche tecniche in simbiosi con l’ambulanza madre. Inoltre è risaputo che nei Pronto soccorso manchino il tempo e il personale che garantisca la custodia delle cose trattenute. Infine, l’obbligo di usare il mezzo di riserva vale solo se è in avaria quello principale».