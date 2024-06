Le bandiere della disperazione invadono la statale 131 Dcn Si dimette il sindaco di Posada 

Un centinaio di mezzi, tra trattori e pick up, in marcia sulla 131 per sensibilizzare sulle conseguenze della siccità, emergenza altissima che proprio ieri ha innescato il primo terremoto istituzionale. Il sindaco di Posada, Salvatore Ruiu, ieri pomeriggio ha rassegnato le dimissioni da primo cittadino in aperta polemica con la Regione che non avrebbe tenuto fede alle promesse fatte in occasione del comitato di bacino, di soccorrere le aziende assetate con le autobotti della protezione civile. Decisione quella di Ruiu che sembra stia indirizzando gli altri sindaci dei comuni di Siniscola, Torpè, Budoni e San Teodoro a compiere lo stesso passo.

La carovana

In direzione di marcia opposta ma con un unico obiettivo, due cortei di allevatori e agricoltori, partiti da Siniscola e da Loiri San Paolo, si sono mossi dalla Gallura e dall'Ogliastra per smuovere le coscienze delle istituzioni e chiedere soluzioni tempestive per far fronte all’emergenza idrica che rischia di lasciare a secco campi e bestiame.

La rabbia

A Budoni, dove si sono dati appuntamento, i due serpentoni che hanno percorso le vie del mare, il presidente Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu annuncia: «Un mese di mobilitazione da ora perché viviamo una situazione drammatica, d'inverno buttavamo l'acqua a mare, oggi ne abbiamo forte necessità». Nessuna responsabilità all'attuale Giunta, da poco al lavoro, però aggiunge Cualbu «chiediamo provvedimenti immediati, a partire dallo stato di calamità naturale per aiutare le imprese agricole che cosi non riescono ad andare avanti». A rischio, colture di ogni tipo, compresa la viticoltura con l'incognita della prossima vendemmia, le foraggere e i fatturati. «Una situazione ingestibile», per il presidente di Coldiretti Nord Sardegna, Antonello Fois, che aggiunge: «Utilizziamo le mobilitazioni con molta parsimonia perché portano via ore di lavoro nelle attività zootecniche e agricole ma se siamo arrivati a questo punto è perché la situazione non è più sostenibile». Di questo passo «si registrerà un forte decremento delle superfici coltivate, difficoltà a reperire risorse per l'alimentazione del bestiame con la drammatica conseguenza che gli allevatori saranno costretti a ridurre il numero dei capi allevati». Per Fois, «serve un piano di ristoro economico».

La priorità

E poi è necessario che l'emergenza idrica diventi priorità nell'agenda politica della Regione per affrontare la criticità in maniera sinergica e strutturata. «Chiediamo interventi infrastrutturali sugli invasi che non sono più sufficienti al fabbisogno e sulle reti di distribuzione da rendere più capillari», afferma il presidente del Consorzio di bonifica della Gallura e referente per Olbia di Coldiretti, Marco Marrone. In sostegno degli operatori che stanno vivendo una nuova e provante sfida, anche la neo presidente di Anci Sardegna, Daniela Falconi, e i sindaci di Budoni, Antonio Addis, di Nule, Antonio Giuseppe Mellino, di Burgos, Cristina Ayala Santamaria, di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, e di San Teodoro, Rita Deretta, che precisa: «La battaglia oggi non può essere tra turismo, agricoltura e zootecnica: è necessaria una pianificazione sinergica per il futuro che scongiuri la gestione di situazioni ormai all'ordine del giorno”.

RIPRODUZIONE RISERVATA