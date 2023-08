Le bande di piazza Matteotti 

L’ultimo colpo a una piazza in stato d’abbandono lo ha dato un vandalo, spaccando la seduta in marmo davanti alla fermata del pullman. Si tratta dell’ennesima ferita, perché basta fare un giro in piazza Matteotti per notare il degrado e i tanti danneggiamenti nonostante l’intervento, temporaneo, realizzato dal Comune nel luglio del 2020: l’ex ufficio informazioni abbandonato e vandalizzato, vecchie transenne all’interno del giardino, l’inferriata buttata giù, un faro dimenticato su uno dei giganteschi alberi monumentali. E non stupisce il fatto che qui, nelle ore serali e notturne, si abbia paura anche semplicemente a passare a piedi tra risse, accoltellamenti, spaccio e scippi. «Guardi lei», racconta uno dei conducenti del Ctm che in piazza Matteotti ci passa molte volte, «li vede quei ragazzi? Sono qui praticamente sempre e utilizzano quella pensilina per organizzare le loro incursioni».

L’annuncio

Proprio recentemente il sindaco Paolo Truzzu, in un’intervista a L’Unione Sarda, ha parlato degli interventi previsti in piazza Matteotti: «In autunno partiranno i lavori di restyling che fanno parte del progetto di riqualificazione di via Roma». Un cantiere che una volta concluso – è la speranza – potrebbe eliminare molti dei problemi di questa zona, porta d’ingresso della città e molto frequentata dai turisti.

I pericoli

Le cronache delle ultime settimane raccontano di una piazza punto di ritrovo di gruppi di ragazzi violenti. Non solo stranieri, algerini in particolare, ma anche sardi. Il punto di ritrovo, anche durante il giorno, è una delle fermate dell’autobus: la pensilina davanti al McDonald’s. A tutte le ore si possono osservare gli stessi volti. Giovani, anche giovanissimi, che parlano, si spostano, ritornano. Altri sono distanti e sembrano controllare le strade d’accesso attorno alla piazza. «C’è poco da intuire», racconta uno dei dipendenti del Ctm in un momento di pausa. «Quello che succede ogni giorno lo leggiamo nelle cronache dei giornali. E che ci sia un’attività di spaccio è abbastanza evidente». da come sono sistemati nella piazza, sembra ci siano diverse bande. E basta poco per far scattare le azioni violente: come gli scippi, la rapina (un minorenne derubato recentemente da un 21enne quartese poi arrestato), il regolamento di conti (l’accoltellamento al viso di un giovane algerino da parte di due suoi connazionali di 17 e 16 anni) e le spedizioni alla Marina per altri colpi. Non è un caso se diversi dei ragazzi stranieri fermati dopo la rapina – con coltello – ai danni di una coppia, a fine giugno, si notavano proprio dalle parti delle fermate dei bus in piazza Matteotti.

I danni

In attesa dell’intervento programmato dal Comune, si possono notare i tanti danni e la situazione di degrado. La seduta in marmo spezzata in due, una vecchia transenna dimenticata (o gettata volontariamente) dentro il giardino, l’ex ufficio informazioni proprio davanti al Municipio abbandonato (all’interno si nota un piccolo alberello di Natale) e una inferriata staccata dalla pavimentazione e poggiata sulla cabina telefonica. Ci sono poi le postazioni, inutilizzate, per le biciclette da prendere a noleggio ma che non ci sono da tantissimo tempo.

RIPRODUZIONE RISERVATA