Le bancarelle degli ambulanti traslocano in via Monsignor Virgilio 

Il mercatino del venerdì cambia sede. Da piazza Rinascita trasloca - data da fissare - in via Monsignor Virgilio. Un ritorno al passato, perché già Pierpaolo Cau, all’epoca in cui era assessore alle Attività produttive durante l’amministrazione di Mimmo Lerede, decise di trasferire il mercatino sulla strada dello shopping.

«Sarà un trasferimento sperimentale temporaneo», ha detto il sindaco, Marcello Ladu, 45 anni. Per riaccendere l’entusiasmo intorno al mercatino e assicurare nuova vivacità al commercio, l’amministrazione vorrebbe sfruttare la chiusura al traffico in occasione delle notti bianche del giovedì allungandola fino al primissimo pomeriggio del giorno successivo. Un test, per ora, che al netto della sistemazione delle bancarelle lungo via Monsignor Virgilio trova sponda nei titolari dei negozi fisici.

«Per il mercatino - afferma Valentina Argiolas (48), proprietaria di Valentina intimo, al principio di via Monsignor Virgilio - potrebbe essere rivitalizzante, anche perché in piazza Rinascita gli ambulanti sono sempre stati molto sacrificati. Stare al centro del paese porta più movimento di cui potrebbero beneficiare, anche perché il turista non chiederebbe dove si trova piazza Rinascita. Chiaro che bisognerà capire la sistemazione logistica».

Il mercatino sulla strada dello shopping potrebbe generare maggiori afflussi, di cui potrebbero ottenere beneficio anche i locali: «Si potrebbe sviluppare una bella passeggiata tra le vie dello shopping, cosicché, oltre che per i piazzisti - è il pensiero di Daniele Salerno (38), proprietario del Mood cafè - si creerebbe un bel movimento tra i negozi di abbigliamento e di altre categorie».

