Le azzurre si sfaldano 

Il bronzo europeo è andato. Le azzurre non hanno avuto la reazione alla sconfitta in semifinale della quale furono capaci ai Mondiali. L’Olanda è passata sui resti di una squadra che pareva invincibile (3-0) e si è presa la medaglia di bronzo dietro Turchia (vittoriosa per 3-2 in finale a Bruxelles) e Serbia. Ora per Alessia Orro e compagne è necessario ricaricare velocemente le pile perché il torneo preolimpico chiama e bisogna farsi trovare pronte, come ha sottolineato anche il ct Davide Mazzanti: «Dobbiamo fissare alcune cose tecniche», la sua analisi post gara, «che oggi (ieri, ndr ) sono state sporcate dal fatto di non essere in partita. Queste imprecisioni devono essere limate ma in generale quello che da più fastidio è il fatto di non essere mai rimasti in questa partita. Adesso dobbiamo trovare la strada per restare solidi per poi riprendere il nostro cammino in vista del Preolimpico».

La finalina

Un’Italia molto fallosa, con Ekaterina Antropova ancora preferita a Paola Egonu come opposto, ha faticato molto nel primo set, nel quale era riuscita a rimontare sino al 23-22 per poi cedere 25-23. La svolta nel secondo set, lottato punto a punto sino ai vantaggi. Sciupati due set point, le azzurre hanno finito per cedere 28-26. Il terzo set ha risentito del contraccolpo e si è chiuso più agevolmente per le olandesi sul 25-20. Per l’Italia, seconda sconfitta a Bruxelles, dopo il percorso netto (7 vittorie per 3-0) in Italia.

Europei maschili

Intanto l'Italvolley maschile è ad Ancona dove (sempre alle 21) affronterà oggi la Svizzera e mercoledì la Germania nella pool A degli Europei. Archiviata la qualificazione, si cerca il primo posto per una miglior griglia negli ottavi di finale in programma a Bari sabato e domenica. Dopo le tre vittorie per 3-0 l’Italia è prima da sola. «Sono state partite che hanno avuto una giusta intensità, soprattutto quella contro la Serbia, squadra tecnicamente più forte, è stata di buon livello, siamo cresciuti in qualcosa», ha commentato il ct, Fefè De Giorgi che cerca di mantenere alta la concentrazione della squadra. «Il nostro obiettivo è mettere continuità nelle situazioni di gioco. Ci aspetta la Svizzera, forse la squadra meno quotata del girone» (battuta ieri 3-2 dall’Estonia), ha aggiunto «ma dobbiamo pensare a noi: quello che riusciamo a fare bene anche contro la Germania ce lo porteremo dietro per le fasi successive».

