Le azzurre partono bene e battono gli Usa 

L’Italia femminile non è arrivata in Brasile per fare una scampagnata. E certamente sarà contento Julio Velasco nel vedere quanto le sue ragazze hanno mostrato dapprima il loro lato più battagliero (due set vinti per 25-13), poi hanno fatto vedere quanto sono capaci di risalire da una situazione che pareva ormai compromessa, col 20-13 del terzo set in favore delle statunitensi diventato 30-28 per le italiane, alla fine: game, set, match. Debutto vincente nella week 1 di Volley Nations League a Rio de Janeiro, con la solita Paola Egonu a dettare legge con 17 punti a referto e Sylla (14) e Fahr (11) a ridurre a brandelli la difesa americana.

Il capitano

Una partita emozionante, con la nazionale italiana apparsa già in ottime condizioni. Anna Danesi, il capitano azzurro, a Rio due giorni aveva fatto capire quanto questa squadra fosse pronta a stupire: «Siamo curiose di capire a che punto siamo per provare a ritrovare quel ritmo che ci ha permesso di fare grandi cose. Credo che l'anno scorso abbiamo raggiunto un livello di pallavolo straordinario ma allo stesso tempo siamo consapevoli che la normalità potrebbe portare qualche sconfitta. Forse succederà ma sarà fondamentale entrare in palestra ogni giorno per dare il massimo. Siamo certe che saremo pronte a fare questo per provare a giocare la miglior pallavolo possibile. È iniziato un nuovo ciclo e sappiamo che da Rio inizia un percorso che durerà 4 anni molto duri in vista di Los Angeles».

RIPRODUZIONE RISERVATA