Le azzurre oggi in campo contro la Colombia a Roma 

Roma. Torna oggi in campo l'Italia femminile che si prepara ai Mondiali che si svolgeranno in Australia e Nuova Zelanda, quando in Europa sarà estate ma da quelle parti inverno. le azzurre giocheranno alle 16.30 un'amichevole contro la Colombia al “Tre Fontane” di Roma, match che segnerà il ritorno dell'Italdonne nella capitale dopo un'assenza ventennale. Ed è anche significativo che ciò avvenga nell'impianto in cui gioca la Roma femminile che in questa stagione sta dominando il campionato.

La ct Milena Bertolini ha scelto, in questa “finestra” per la sua Nazionale, di puntare più sul lavoro di gruppo a Coverciano che sulla disputa di test amichevoli, scegliendo di farne giocare solo uno, e chiamando per il raduno anche dei volti nuovi per poter meglio avere le idee chiare quando dovrà decidere chi convocare per la spedizione in terra d'Oceania. Intanto c'è la Colombia, n.26 del ranking Fifa e reduce dalla sconfitta per 5-2 con la Francia che ha messo fine a una striscia positiva di 9 incontri.

