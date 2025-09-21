le azzurre hanno riscritto la storia 

Un anno dopo il trionfo di Malaga l'Italia, alla terza finale di fila, conquista a Shenzhen il secondo successo consecutivo in Billie Jean King Cup. E sono sei in totale. Nell'ultimo atto la squadra di Tathiana Garbin ha superato 2-0 gli Stati Uniti grazie alle vittorie di Elisabetta Cocciaretto contro Emma Navarro e di Jasmine Paolini su Jessica Pegula. «Le mie ragazze stanno scrivendo la storia, stanno facendo imprese straordinarie», esulta la capitana delle azzurre, Tathiana Garbin, celebrando il successo di Paolini e compagne, che non esita a definire «straordinarie». «Quando giocano con la maglia della Nazionale», dice Garbin delle sue azzurre, «riescono a reclutare energie che magari non hanno in altri tornei. Sono molto orgogliosa di loro e di quel che fanno: non mancano mai a una chiamata, sono sempre presenti e quando non giocano tifano per chi è in campo. Sono orgogliosa della squadra che siete e di quello che state facendo», ha aggiunto rivolgendosi alla sua squadra.

La finale

Nel primo singolare, quello tra le numero due dei rispettivi team, Elisabetta Cocciaretto, n.91 del ranking, ha sconfitto per 6-4 6-4, in un'ora e 27 minuti di partita, Emma Navarro, n.18 WTA (ma top ten fino a qualche settimana fa). Nel secondo set, la marchigiana va sotto 2-4, ma vince gli ultimi quattro game e festeggia una vittoria bella e meritata. Nel secondo singolare, quello tra le numero uno dei rispettivi team, Jasmine Paolini, n.8 del ranking, ha sconfitto per 64 62, in un'ora e venticinque minuti di partita, Jessica Pegula, n.7 WTA, superata per la prima volta in sei sfide. Nel secondo, sotto 2-5, Pegula annulla con orgoglio tre match point. Nell'ottavo gioco arriva un altro match-point per Paolini (il quarto complessivo) e stavolta il rovescio incrociato di Jessica è portato fuori dal nastro (6-2).

Le protagoniste

«Non so cosa dire, grazie alla squadra, a tutti quelli che sono stati qui a sostenerci, alla capitana, alle giocatrici e al pubblico. Sono stati giorni straordinari», le parole di Paolini, «la settimana Shenzen è stata bellissima. È tutto incredibile. È stata dura quest'anno, loro erano molto forti, siamo davvero felici perché sapevamo non sarebbe stata facile. Non so se sia più speciale rispetto all'anno scorso, ma io non me l'aspettavo». Naturalmente soddisfatta anche Elisabetta Cocciaretto: «Sono davvero felice. Devo ringraziare la mia capitana, il mio coach Fausto Scolari e tutto il resto della squadra. Vincere questa competizione è sempre stato il nostro sogno! È incredibile il successo che sta ottenendo il nostro tennis e vedere come è cresciuto il tennis nel nostro paese».

Veterane e debuttante

«Siamo una squadra fantastica, unita, ci conosciamo bene anche fuori dal campo e ancora ci dobbiamo svegliare da questa impresa», commenta Lucia Bronzetti. «Come faccio a smettere se si continua a vincere?», sorride invece Sara Errani, veterana del gruppo giunta al suo quinto successo nella competizione. «È bello condividere questa settimana con tutte loro e con lo staff, e in queste condizioni è più facile dare il massimo». Prima BJ King Cup per Tyra Grant: la sua convocazione in nazionale è coincisa con un trionfo che in termini di esperienza «mi ha dato tantissimo e che ora cercherò di sfruttare subito», ha detto ai microfoni di SuperTennis. «Vivere questa vittoria è stata un' esperienza unica». Tanti i messaggi di complimenti per l'impresa delle azzurre del tennnis a cominciare da quello del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio.

