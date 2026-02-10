Le azzurre beffate dalla Germania 

Sono una delle sorprese di queste Olimpiadi e hanno già scritto una pagina di storia, con la qualificazione ai quarti grazie alla decisiva vittoria per 3-2 contro il Giappone. Un risultato che va oltre una medaglia e che realizza un sogno atteso da troppi anni. Sono le azzurre dell'hockey, una squadra che fa impazzire il pubblico che ad ogni partita riempie i palazzetti per tifarle, anche quello dell'Ice Hockey Arena di Rho Fiera nella partita non certamente decisiva contro la Germania, dove le azzurre hanno perso 2-1, con un gol decisivo segnato negli ultimi minuti del terzo tempo.

Dalle tribune gremite di tifosi si sono alzati più volte i cori, anche grazie a loro Milano e l'Italia sta riscoprendo la passione per l'hockey, uno sport quasi sempre seguito nella sua declinazione maschile. La nazionale del coach Eric Bouchard piace anche grazie al mix di atlete che la compongono, che va dalle professioniste, che giocano in Italia e spesso all'estero, a ragazze che vanno all'università e che hanno come obiettivo non solo la medaglia ma anche una laurea. Un caso su tutti, quello di Laura Fortino che ha partecipato a due olimpiadi con il Canada, vincendo anche delle medaglie, e ora indossa orgogliosamente la divisa dell'Italia, Paese dei suoi nonni.

