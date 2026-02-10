VaiOnline
Hockey su ghiaccio.
11 febbraio 2026 alle 00:36

Le azzurre beffate dalla Germania 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono una delle sorprese di queste Olimpiadi e hanno già scritto una pagina di storia, con la qualificazione ai quarti grazie alla decisiva vittoria per 3-2 contro il Giappone. Un risultato che va oltre una medaglia e che realizza un sogno atteso da troppi anni. Sono le azzurre dell'hockey, una squadra che fa impazzire il pubblico che ad ogni partita riempie i palazzetti per tifarle, anche quello dell'Ice Hockey Arena di Rho Fiera nella partita non certamente decisiva contro la Germania, dove le azzurre hanno perso 2-1, con un gol decisivo segnato negli ultimi minuti del terzo tempo.

Dalle tribune gremite di tifosi si sono alzati più volte i cori, anche grazie a loro Milano e l'Italia sta riscoprendo la passione per l'hockey, uno sport quasi sempre seguito nella sua declinazione maschile. La nazionale del coach Eric Bouchard piace anche grazie al mix di atlete che la compongono, che va dalle professioniste, che giocano in Italia e spesso all'estero, a ragazze che vanno all'università e che hanno come obiettivo non solo la medaglia ma anche una laurea. Un caso su tutti, quello di Laura Fortino che ha partecipato a due olimpiadi con il Canada, vincendo anche delle medaglie, e ora indossa orgogliosamente la divisa dell'Italia, Paese dei suoi nonni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’Unione Sarda.

Ecco il “Carnevale di Sardegna” Domani uno speciale in regalo

l In edicola e sulla app L’Unione Digital
Sindacato

«Traditi gli impegni, il Governo dia risposte ai lavoratori in crisi»

Le richieste di De Palma (Fiom) per le vertenze del Sud Sardegna 
Ivan Murgana Antonella Pani
La memoria

L’Italia piange le vittime delle foibe

Il Giorno del Ricordo celebrato in Parlamento e al sacrario di Basovizza 
Archivio di Stato.

Gli esuli in Sardegna, una mostra a Cagliari

Umberto Zedda
Genova

Bimba morta, la mamma voleva la custodia

La donna accusata di omicidio aveva chiesto l’affidamento delle tre figlie 