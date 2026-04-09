Le azzurre a Velletri e la Grant al Forte Carboni ko ai quarti   

«Il Giappone è un'ottima squadra, ma spero che l'Italia vinca». Questo l'auspicio di Tyra Grant, che questa settimana avrebbe dovuto indossare la maglia azzurra nel match di Billie Jean King Cup che inizia oggi a Velletri e invece è rimasta a Santa Margherita di Pula per giocare l'Itf. «Insieme alla Federazione abbiamo pensato che fosse la scelta migliore in questo momento, visto l'inizio anno un po' difficile, con qualche problema fisico e pochi match disputati», spiega il coach Matteo Donati, che sottolinea: «La cosa migliore è quella di dare più tempo a Tyra di fare partite e di avere in Nazionale una giocatrice con più match nelle gambe, pronta in caso di chiamata del capitano. Abbiamo preso una decisione di comune accordo per continuare nel modo migliore la crescita di Tyra».

Carboni a casa

Tyra Grant approda ai quarti dell'Itf Combined che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", e oggi sfida Noemi Basiletti. In programma anche le sfide tra Martina Trevisan e Deborah Chiesa e tra Beatrice Ricci e Dalila Spiteri. Nel maschile, si ferma ai quarti l'avventura di Lorenzo Carboni. L'algherese, proveniente dalle qualificazioni e ultimo italiano in gara, ha lottato tre ore esatte prima di cedere 2-6, 6-3, 7-6(3) davanti al russo Andrey Chepelev, testa di serie numero 7.

Dieci sardi ai quarti

Prosegue il cammino dei giovani tennisti sardi nel Super Next Gen Italia 2026, seconda tappa del circuito Macroarea sui campi del Generale Rossi di Cagliari. Nei quarti maschili, oggi ci sarà il derby sardo tra Daniel Frasconi (Tc Terranova) e Jacopo Sanna (Sporting Ct Quartu). Avanti anche altri tre alfieri dello Sporting, Ludovico Dodero, Leonardo Spano e Cristian Pilia, e Francesco Mattia Ceccarelli del Ct Decimomannu. Nel femminile, ai quarti Eleonora Atzei (Quattro Mori Tennis Team), Carolina Giua (Torres) e Giorgia Rosa Rossi (Tc Arzachena) opposta ad Aurora Deidda (Ct Decimomannu).



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