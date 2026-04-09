VaiOnline
Tennis.
10 aprile 2026 alle 00:25

Le azzurre a Velletri e la Grant al Forte Carboni ko ai quarti   

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Il Giappone è un'ottima squadra, ma spero che l'Italia vinca». Questo l'auspicio di Tyra Grant, che questa settimana avrebbe dovuto indossare la maglia azzurra nel match di Billie Jean King Cup che inizia oggi a Velletri e invece è rimasta a Santa Margherita di Pula per giocare l'Itf. «Insieme alla Federazione abbiamo pensato che fosse la scelta migliore in questo momento, visto l'inizio anno un po' difficile, con qualche problema fisico e pochi match disputati», spiega il coach Matteo Donati, che sottolinea: «La cosa migliore è quella di dare più tempo a Tyra di fare partite e di avere in Nazionale una giocatrice con più match nelle gambe, pronta in caso di chiamata del capitano. Abbiamo preso una decisione di comune accordo per continuare nel modo migliore la crescita di Tyra».

Carboni a casa

Tyra Grant approda ai quarti dell'Itf Combined che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", e oggi sfida Noemi Basiletti. In programma anche le sfide tra Martina Trevisan e Deborah Chiesa e tra Beatrice Ricci e Dalila Spiteri. Nel maschile, si ferma ai quarti l'avventura di Lorenzo Carboni. L'algherese, proveniente dalle qualificazioni e ultimo italiano in gara, ha lottato tre ore esatte prima di cedere 2-6, 6-3, 7-6(3) davanti al russo Andrey Chepelev, testa di serie numero 7.

Dieci sardi ai quarti
Prosegue il cammino dei giovani tennisti sardi nel Super Next Gen Italia 2026, seconda tappa del circuito Macroarea sui campi del Generale Rossi di Cagliari. Nei quarti maschili, oggi ci sarà il derby sardo tra Daniel Frasconi (Tc Terranova) e Jacopo Sanna (Sporting Ct Quartu). Avanti anche altri tre alfieri dello Sporting, Ludovico Dodero, Leonardo Spano e Cristian Pilia, e Francesco Mattia Ceccarelli del Ct Decimomannu. Nel femminile, ai quarti Eleonora Atzei (Quattro Mori Tennis Team), Carolina Giua (Torres) e Giorgia Rosa Rossi (Tc Arzachena) opposta ad Aurora Deidda (Ct Decimomannu).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
Il focus

Ancora bombe sul Libano e Hormuz rimane chiuso

Altro attacco dell’Idf, Trump chiede a Netanyahu di fermarsi 
La tragedia

Ucciso dal figlio con un cacciavite

Il delitto a Bosa: Paolo Pinna è accusato dell’omicidio del babbo Giuseppe 
Mariella Careddu
Trasferimento da completare entro dieci giorni. Preoccupa l’accessibilità della vecchia struttura lasciata nel 2017

Ospedale di comunità: via il centro vaccinale

L’Asl di Cagliari cambia le attività del Binaghi: gli ambulatori tornano in piazza De Gasperi ma è polemica  
Alessandra Ragas
La conferenza.

Gallura pronta allo sciopero

Andrea Busia
Intervista

«L’insularità non può penalizzare la sanità sarda»

Orazio Schillaci: «Ci sono Regioni più performanti, altre meno. Noi aiutiamo quelle in difficoltà» 
Roberto Murgia