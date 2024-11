Le azzurre a casa La capitana Garbin: «Orgogliosa di voi» 

Sorrisi, abbracci, urla di gioia. Le “ragazze d'Italia”, neo campionesse del mondo, dopo la conquista a Malaga della Billie Jean King Cup, la quinta nel palmares azzurro, sono tornate ieri pomeriggio in Italia. All'aeroporto di Fiumicino sono sbarcate la ct Tathiana Garbin, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, assieme a tutto il team azzurro. «Questo ritorno da campionesse in Italia ha un sapore speciale - ha detto Garbin all'arrivo - abbiamo vissuto questa settimana fantastica, vivendo assieme tutte le emozioni, sorridendo, con tanto impatto emotivo. Sono veramente orgogliosa di queste ragazze che hanno scritto la storia del tennis italiano». Cocciaretto ricorda un momento particolare: «Ero accanto a Martina quando Jasmine era sul 4 a 1 nel secondo set e ripensavamo a Tallin, a quattro anni fa, con la Romania: tutte esperienze formative che ci hanno aiutato a crescere tutte quante. Sono la più giovane del gruppo e devo ancora imparare, ma voglio condividere questo ora che ho raggiunto uno dei miei più grandi sogni. Salire lì ed alzare quel trofeo è l'emozione più bella che ho mai provato», ha aggiunto.

La lettera

«Faccio fatica a descrivere a parole quello che sento in questo momento, ho deciso di farlo a caldo, con il cuore che mi batte ancora tanto forte. In questi anni siamo diventate più di un gruppo, siamo diventate una famiglia». Comincia così la lettera che la capitana Tathiana Garbin ha scritto alle azzurre dopo la conquista della BJK Cup. «Proprio come una famiglia, mi siete state vicine nei momenti più difficili - sottolinea in un video postato dalla federazione l'ex giocatrice, riferendosi al tumore che ha dovuto affrontare lo scorso anno - il legame che abbiamo creato va oltre il tennis e per questo vi dico grazie: grazie per la passione con cui avete onorato questa maglia, sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Grazie per aver mantenuto la speranza dopo aver sfiorato questo traguardo l'anno scorso. Vi conosco bene e so che, tra qualche giorno, sarete di nuovo in campo, a migliorarvi come avete fatto in questi anni. Voglio che pensiate a tutte le ore di allenamento, ai sacrifici che voi e le vostre famiglie avete fatto fin da quando siete bambine. Ce l'avete fatta, siete campionesse del mondo. Sono orgogliosa di voi. Vi voglio bene».

