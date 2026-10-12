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Sanluri.
13 ottobre 2026 alle 00:11

Le aziende selezionano nuove leve 

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Da informatici a cuochi ad elettricisti a manutentori, da operatori sociosanitari a infermieri a pedagogisti e tanti altri ancora in cerca di lavoro in aziende, negozi di vendita, cooperative socio-sanitarie nella provincia del Medio Campidano. Per ciascuno è arrivata “La tua occasione”, una giornata dedicata all’incontro tra imprese e disoccupati.

L’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (Aspal) organizza un incontro che si terrà a Sanluri, al Polo culturale nella parco degli Scolopi, il 22 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Tramite i centri per l’impiego della città capoluogo di provincia e di San Gavino, verranno presentati i posti disponibili in cinquanta settori diversi: turismo, ricettività, ristorazione, commercio, edilizia e servizi, in particolare quelli sociali.

L’obiettivo è far incontrare direttamente le aziende che hanno bisogno di nuove figure professionali con chi è senza lavoro, un punto di partenza per dare risposte concrete al territorio e al suo futuro. Durante la giornata i candidati potranno sostenere i colloqui di selezione, inoltre è possibile presentarsi direttamente all’evento col proprio curriculum in formato cartaceo. Chi è interessato può candidarsi su aspal.news/annunci, inserendo Medio Campidano nel campo profilo. È importante che la richiesta venga presentata entro giovedì 15 ottobre, così da consentire una migliore organizzazione dei colloqui. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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