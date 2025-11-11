Le aziende resilienti di giovani e donne 

Nel Nuorese delle tante crisi il trend delle imprese giovanili e femminili va meglio che altrove. L’osservatorio della Camera di commercio registra percentuali migliori rispetto ad altri territori del sud Italia. «Non è vero che a Nuoro non si può fare imprenditoria, che non ci sono opportunità per i giovani, non solo nella ristorazione ma in vari settori», dice Antonio Chillocci, ventincinquenne di Fonni che, dopo esperienze di lavoro e formazione nella Penisola e all’estero, anche su marketing e management, sette mesi fa nel capoluogo apre “L’artigiano”, locale che punta sui prodotti a chilometro zero, prende latte e ricotta dai pastori, le verdure dall’orto di Fonni, prepara la pasta fresca e dà lavoro a otto persone. «Ho voluto investire qui, con un locale mio, dove faccio la cucina tipica di nonna Rosa che è mia nonna paterna», dice davanti alla foto della donna. La sua scelta non è solo d’affetto: «Prima di aprire ho fatto una ricerca di mercato per tornare in Sardegna. Bisogna crederci, a volte le opportunità sono sotto casa. Oggi c’è necessità di lavori manuali, di meccanici, idraulici, altre figure da riscoprire perché si possono creare grandi opportunità di mercato con le start up».

A Orani

«Ci siamo dedicati alle lavorazioni meccaniche di precisione come fresatura, costruzioni di ricambi. Lavoriamo in tutta la Sardegna, anche fuori, con le università di Cagliari e Sassari. Facciamo attrezzature non standard per i laboratori. L’attività ha un mercato ma non ha personale», dice Ombretta Pinna della Nuova Cm. Società nata negli anni Ottanta a supporto dell’industria di Ottana. Lei ci arriva nel 1993, da dipendente. Nel 2018 si ritrova dall’altra parte con il socio Matteo Lochi di Riola. «Abbiamo tre operai, ne servono almeno altri tre ma non si trovano». Perché? «L’operaio tipo esce dall’istituto industriale che da queste parti non c’è. C’è negli altri territori ma i ragazzi a Orani non vogliono venire. Collaboriamo con la scuola professionale di Macomer. Abbiamo attivato tirocini, ma non è bastato. Ci chiedono di spostare l’attività a Oristano e Olbia perché il lavoro c’è, manca il ricambio generazionale».

Michela Pinna lavora nella Edilfer srl, avviata nel 1979 a Orani dal padre Antonio Luigi, oggi amministratore della società. Si specializza nella produzione di rete agropastorale che - spiega lei - «ha un impatto sociale in quanto crea un’alternativa vantaggiosa rispetto ai muretti a secco, con cui erano divisi gli appezzamenti, contribuisce in modo significativo a placare i conflitti nel mondo agropastorale.Oggi produce e attraverso Cavatorta (multinazionale del settore) commercializza tutte le tipologie di rete e pali e accessori per allevamento, agricoltura, vigne, cantieristica edile e stradale, residenziale, parchi, giardini e campi sportivi».

