Le aziende di Baccasara: «Banchina privatizzata nell’accordo con Saipem»  

È l’ampliamento dei termini di concessione il nodo della discordia in porto. Saipem ha chiesto un ampliamento di 28 mila metri quadri rispetto all’ordinaria superficie per svolgere attività di cantieristica navale e 35 attività imprenditoriali dell’ambito portuale hanno sollecitato la sospensione della procedura. «Ma nessuna delle 35 aziende - precisa Riccardo Mulas, 36 anni, proprietario di Ogliastra yacht service - ha messo in discussione l’importanza del rinnovo della concessione né quella di Saipem per il territorio».

Il presidente dell’associazione degli insediati di Baccasara sviscera i motivi dell’iniziativa: «Le 35 aziende hanno voluto porre l’attenzione su quelle che sono le conseguenze relative alla richiesta di ampliamento per le aree adiacenti la banchina sud. È proprio qui che le imprese della nautica operano quotidianamente per le proprie attività. Le stesse imprese, alla pari di Saipem, nel corso degli anni hanno investito proprie risorse umane e finanziare per la loro crescita in termini di quantità e soprattutto di qualità del servizio offerto».

L’istanza delle 35 aziende è stata trasmessa all’Authority. «Con la decisione di estendere la concessione a tutta la banchina è facilmente intuibile come la gestione delle tempistiche, della logistica e di tutte le attività di un cantiere nelle operazioni di alaggio e varo vengono messe in discussione poiché si vorrebbe privatizzare l’unico passaggio per raggiungere le darsene». Mulas mette un punto esclamativo alla vicenda: «L’istanza non vuole in alcun modo mettere in discussione l’attuale concessione della Saipem, ma ha solo l’obiettivo di difendere la propria operatività. Si auspica che politici e sindacati inizino a tenere in considerazione i lavoratori della nautica e a capire le potenzialità del nostro settore e la crescita esponenziale che esso sta avendo». (ro. se.)

