Le aziende agricole restano isolate 

Aziende agricole isolate, il transito dei veicoli pesanti e le buche sono la causa principale. È la denuncia degli imprenditori agricoli Fabio Bussu e Antonio Casula: in una lettera, indirizzata al Comune di Sardara e per conoscenza al vicino San Gavino, chiedono soluzioni immediate per accedere alla zona attraverso la strada Bia Oristanis, che da tempo soffre il traffico di automezzi destinati al trasporto di materiali. «Il pericolo l’abbiamo segnalato più volte - dice Bussu - ora il tempo è scaduto, il Comune si attivi per la messa in sicurezza della strada e del ponte, diversamente siamo costretti ad agire per le vie legali».

La lettera

Inizia con un messaggio conciso e chiaro: “Segnalazione urgente, dissesto strada e disagi per le attività produttive”. La causa sono buche profonde e dislivelli causati dal transito di mezzi pesanti con rimorchio: a pieno carico il peso va dai 500 a 700 quintali, ma il percorso non è progettato per sostenere carichi così elevati. «Nonostante il rifacimento di qualche anno fa – racconta Bussu - complici anche le mancate opere di manutenzione, la situazione è peggiorata. A pagarne le spese siano noi, lavoratori dei campi, da troppi giorni ormai le nostre aziende sono completamente isolate. Automobilisti e autotrasportatoti – prosegue con sofferenza - lamentano la pericolosità della strada e si rifiutano di raggiungerci per il ritiro dei prodotti, così come i nostri fornitori, tenendo presente che ci sono materiali infiammabili». E c’è di più: per i dipendenti è complicato raggiungere il posto di lavoro. Infine l’invito ai tecnici del Comune, agli agenti della Municipale e agli amministratori: «Riteniamo urgente un controllo per accertare e programmare l’intervento di messa in sicurezza della strada e del ponte».

L’interrogazione

I consiglieri di minoranza “Orizzonte Sardara” interrogano la Giunta per capire le ragioni di tanto abbandono in un settore importante e quali iniziative sono in pr o gramma per risolvere l’annoso problema. «Abbiamo verificato – riferisce il capogruppo, Ercole Melis - il dissesto di Bia Oristanis: a parte la mancata manutenzione, col traffico intenso dei mezzi pesanti ultimamente è impraticabile. Molto pericoloso il ponte lungo il tragitto. I rischi sono elevati sia per gli automobilisti sia per i pedoni. A questo punto, chiediamo un sopralluogo, e poi se i mezzi pesanti che l’attraversano quotidianamente sono autorizzati al transito. Inoltre, è stata accertata la capacità di carico del ponte? Sono stati adottati eventuali provvedimenti a tutela della pubblica incolumità?».

Gli agricoltori sono sul piede di guerra: «Il maltempo di questi giorni ha creato ulteriori situazioni di criticità, la strada è diventata un fiume in piena, la conseguenza è l’impossibilità di raggiungere campi ed aziende. Il disagio è legato al continuo passaggio di veicoli pesanti che trasformano rapidamente una crepa in una buca».

