Le avversarie di Fiorentina, Roma e Bologna 

Un’Europa League dura per la Roma e una più abbordabile per il Bologna. «Ci sarà da battagliare subito, nei 24 dobbiamo esserci» il commento del tecnico Gian Piero Gasperini sul sorteggio della fase campionato della competizione. I giallorossi dovranno andare due volte a Glasgow per affrontare il Celtic e i Rangers e affronteranno in casa Lille e Stoccarda. Poi ci sono Viktoria Plzen e Midtylland all’Olimpico, il Nizza e il Panathinaikos in trasferta.

Il Bologna trova un Salisburgo che, reduce dal Mondiale per club, è in fase di rinnovamento ma sempre efficace in avanti con Vertessen e Ratkov. Il rivale più duro sarà l’Aston Villa di Unai Emery, ai quarti della scorsa Champions. Quindi il Celtic e, in trasferta e in campo neutro per motivi di sicurezza, i campioni d’Israele del Maccabi Tel Aviv. Friburgo e i norvegesi delBrann in casa sono battibili, mentre a Bucarest contro la Steaua, così come a Vigo con il Celta, ci sarà da stringere i denti.

Infine la Fiorentina in Conference: una squadra che punta a conquistare il trofeo non può farsi impressionare da Rapid Vienna, Magonza e Losanna in trasferta e Dinamo Kiev, Aek Atene e Sigma Olomouc in casa.

