VaiOnline
Coppe europee
30 agosto 2025 alle 00:16

Le avversarie di Fiorentina, Roma e Bologna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un’Europa League dura per la Roma e una più abbordabile per il Bologna. «Ci sarà da battagliare subito, nei 24 dobbiamo esserci» il commento del tecnico Gian Piero Gasperini sul sorteggio della fase campionato della competizione. I giallorossi dovranno andare due volte a Glasgow per affrontare il Celtic e i Rangers e affronteranno in casa Lille e Stoccarda. Poi ci sono Viktoria Plzen e Midtylland all’Olimpico, il Nizza e il Panathinaikos in trasferta.

Il Bologna trova un Salisburgo che, reduce dal Mondiale per club, è in fase di rinnovamento ma sempre efficace in avanti con Vertessen e Ratkov. Il rivale più duro sarà l’Aston Villa di Unai Emery, ai quarti della scorsa Champions. Quindi il Celtic e, in trasferta e in campo neutro per motivi di sicurezza, i campioni d’Israele del Maccabi Tel Aviv. Friburgo e i norvegesi delBrann in casa sono battibili, mentre a Bucarest contro la Steaua, così come a Vigo con il Celta, ci sarà da stringere i denti.

Infine la Fiorentina in Conference: una squadra che punta a conquistare il trofeo non può farsi impressionare da Rapid Vienna, Magonza e Losanna in trasferta e Dinamo Kiev, Aek Atene e Sigma Olomouc in casa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Statale 130, la spazzatura è di casa «Ogni giorno nuovi immondezzai»

Da Elmas a Decimomannu prese di mira piazzole di sosta e campagne 
Carlo Manca
Macomer.

Abbandonate sessanta carcasse d’auto

Francesco Oggianu
Energia

«Stop alle batterie» Ora Mogorella prepara le barricate

No alle 29 centrali di accumulo: «Decise dal ministero in segreto» 
Lo. Pi.
La festa

Il monito del vescovo: «Non addormentiamo le nostre coscienze»

L’invito di monsignor Mura: «Quando questa città smetterà di farsi del male?» 
Giuseppe Deiana
Il caso

La Maddalena ferita: l’assalto degli yacht risale a sette anni fa

Gli operatori nautici: danneggiati da una foto vecchia e ingannevole  
Andrea Busia
Il caso

Meloni: niente sconti ai siti sessisti

Premier «disgustata», denunce in tutta Italia. «La sede è a Sofia» 
Il caso

«L’Isis voleva uccidere Bergoglio a Trieste»

Arrestato un cittadino turco di 46 anni, che ora si trova in isolamento 