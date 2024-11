“Le avventure dei Dinogemelli” di Putzu 

Arriva domani nelle librerie, “Le avventure dei Dinogemelli. Cosa c’è al di là del mare”. Un libro non solo per i più piccoli edito dalla casa editrice sarda Camena e scritto da Enrico Putzu, avvocato, appassionato d’arte, «da quindici mesi proiettato in una dimensione inedita da due gemelli che di dormire non hanno la minima voglia, e la mancanza di sonno, è risaputo… aguzza l'ingegno!», spiega l’editore per rendere nota la genesi dell’opera.

I disegni di Dettori

I personaggi prendono vita grazie alle illustrazioni di Ileana Dettori, formata all'Accademia d'Arte di Cagliari, che ha dato ai Dinogemelli un’estetica giocosa e vibrante attraverso matite colorate. «Mi sono ispirata ai bimbi di Enrico e al suo cane - racconta Dettori - cercando un linguaggio grafico che avvicinasse i piccoli lettori, permettendo loro di riconoscersi nei protagonisti. «Ho preso un po' delle loro caratteristiche e vitalità. Per scegliere la tecnica mi sono lasciata guidare molto dall'istinto, e ho cercato qualcosa che potesse avvicinarmi al mondo dei bambini, anche per farli sentire più parte del progetto, così le matite colorate sono parse la tecnica perfetta». L’illustratrice aggiunge che il suo obiettivo è ispirare i lettori a seguire i propri sogni, «viaggiare con la mente e non arrendersi».

«L’idea che volevo emergesse», spiega l’avvocato cagliaritano, è che «viaggiare è importante, ma viaggiare non deve essere un atto fine a sé stesso, deve darti l'occasione di conoscere una cultura diversa, e in prospettiva farti aprire a un mondo migliore: i genitori possono insegnare ai bambini il valore del viaggio».

Sottolinea, infine Stefano Obino, editor di Camena Edizioni: «“Le avventure dei Dinogemelli” è un libro che mi ha emozionato da subito, da quando Enrico ci ha proposto la storia e successivamente quando con Ileana abbiamo lavorato sulle sue illustrazioni. Gli autori ci regalano un sorriso e un insegnamento prezioso,e cioè che l'avventura della vita ci arricchisce e il ritorno da un viaggio porta dentro le nostre valige l'esperienza di nuove culture, la conoscenza di tanti popoli diversi ma uguali a noi. Un libro da leggere tutto d'un fiato immersi tra le rime pittoresche di Enrico Putzu e i colori vibranti di Ileana Dettori».

