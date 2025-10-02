Le autobotti? A pagamento 

Aule svuotate, mense chiuse, bar costretti a spegnere le macchine del caffè, strutture ricettive a secco. A Nuoro l’acqua non c’è (ieri è tornata per 12 ore) e la città si ferma. La crisi idrica che sta colpendo il capoluogo barbaricino ha messo in ginocchio scuole, famiglie e attività, riproponendo tutte le fragilità di un sistema che, ancora una volta, si dimostra impreparato. E Abbanoa, artefice del disastro, al numero dedicato, è pronta a rassicurare: «Certo, forniamo servizio autobotte, a pagamento».

Le scuole

Dal fronte scolastico, i dirigenti chiedono interventi urgenti per dotare gli istituti di riserve idriche. A complicare tutto, mercoledì doveva partire il servizio mensa: in alcune scuole si è riusciti a servire i pasti, in altre no. La dirigente Graziella Monni, del comprensivo 4 (11 plessi), racconta: «Più sono piccoli gli alunni, più diventa complicato mandarli via all’improvviso. Serve che il Comune intervenga subito con l’acquisto di cisterne». Anche al liceo Asproni, il dirigente Antonio Fadda ha registrato gravi problemi: «Siamo in sofferenza da mercoledì. Non abbiamo serbatoi: l’anno scorso eravamo stati costretti a interrompere le lezioni per sei giorni a causa dei lavori di Abbanoa». Dal sindacato, la Cisl Scuola con Giovanna Fadda attacca: «È indegno che un’intera città resti senz’acqua e che le scuole debbano chiudere. L’anno scorso era stata promessa l’installazione di serbatoi, ma nessuno è stato ancora realizzato. È responsabilità dell’amministrazione garantire il diritto all’istruzione in condizioni dignitose, anche in emergenza».

I commercianti: risarciteci

Protestano Confcommercio e Confesercenti che avviano, con il Ccn corso Garibaldi, la raccolta di segnalazioni danni economici da affidare ad un legale. «Come al solito - dice Gian Luca Deriu di Confcommercio – Abbanoa è impeccabile solo nel comunicare le interruzioni quando è troppo tardi. Ma il vero problema è che non esiste un piano di protezione civile per la popolazione. Chi paga i danni per i mancati incassi?». Dello stesso avviso Alessandro Dadea di Confesercenti. Salvatore Piredda, del Ccn spiega: «Chi aveva scorte le ha terminate. Chi non ne aveva, non ha avuto risposte».

Il sindaco

Emiliano Fenu deve gestire una situazione difficile. «L’interruzione, mercoledì, è stata imprevista e legata a un guasto durante i lavori sulla condotta. Abbiamo avuto notizia solo la mattina, e sulle scuole abbiamo lasciato autonomia ai dirigenti scolastici». Fenu dice di aver presentato richiesta di risorse alla Regione per le cisterne, aggiungendo che «la convenzione con la Vab (protezione civile) è attiva fino al 31 dicembre ma in assenza totale di acqua anche i due punti di approvvigionamento diventano inutilizzabili. Abbanoa dovrebbe creare punti di raccolta alternativi o attivare un servizio d’emergenza dedicato». Ma la risposta del gestore unico («per consentire il recupero dei livelli nei serbatoi»), invece, si traduce nell’annuncio di ulteriori restrizioni: ieri e oggi nuova chiusura dell’acqua dalle 20.30 alle 5.30. E chi non ha cisterne si arrangi.

RIPRODUZIONE RISERVATA