Le auto passano comunque nella strada chiusa per frana 

Nessuno interviene. Né per la messa in sicurezza, né per evitare che le auto continuino a passare in una strada dove esiste un potenziale e letale rischio di frana. Dall’inizio dell’anno la Pedemontana che collega Mughina al quartiere di Monte Jaca dovrebbe essere off limits alla circolazione poiché chiusa a causa di due frane. Ma le transenne vengono continuamente spostate. La chiusura avvenne dopo un gravissimo incidente. Un automobilista vivo per miracolo perché il masso che gli si è infilato nel parabrezza lo ha colpito alla spalla e non al petto o alla testa. Un’altra frana aveva causato il distacco di una roccia grande come come un’utilitaria.

